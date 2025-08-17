English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirupati Special Trains: తిరుమల భక్తులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. అందుబాటులోకి ప్రత్యేక రైళ్లు.. డిటెయిల్స్..

Indian railways special trains for tirupati: తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులకు మరింత సదుపాయం కల్పించాలనే భావనతో ఇండియన్ ప్రత్యేకంగా రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది.ఈ క్రమంలో దీనిపై శ్రీవారి భక్తులు మాత్రం పండగచేసుకుంటున్నారు.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఒకవైపున వీకెండ్, మరోవైపున వరుస సెలవులు నేపథ్యంలో..   శ్రీవారి ఆలయంకు వెళ్లే కంపార్ట్ మెంట్ లు అన్ని కూడా నిండిపోయాయి. టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 నుంచి 22 గంటల సమయం పడుతుంది. క్యూలైన్ లలో భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటుంది.   

ఒక వైపు భారీ వర్షం, మరోవైపు తిరుమలలో పెరిగిపోయిన భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో తిరుమల కొండపై ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తులు భారీగా కన్పిస్తున్నారు. చాలా మంది సరైన వసతులు దొరక్క.. రోడ్లు, బస్టాండ్లు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తలదాచుకుంటున్నారు.   

ఇక తిరుమలకు వెళ్లే రైళ్లన్ని కూడా ఫుల్ గా ఉంటున్నాయి. దీంతో తత్కాల్ , ప్రీమియం తత్కాల్ కోసం విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో తిరుపతి వెళ్లే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది.

తిరుపతి రైల్వేలో భారీగా పెరిగిపోయిన రద్దీ నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు ఆది, సోమవారాల్లో ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉండనున్నట్టు పేర్కొంది. 

తిరుపతి నుంచి సికింద్రాబాద్‌ మధ్య నడిచే (07097) నెంబర్ గల ప్రత్యేక రైలు ఆదివారం తిరుపతి నుండి బయల్దేరి సికింద్రాబాద్‌కు వస్తుంది. అలాగే, సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి మధ్య నడిచే (07098) నంబర్‌ గల మరో ప్రత్యేక రైలు ఆగస్ట్ 18 సోమవారం అందుబాటులో ఉంటుందని సౌత్ సెంట్రల్ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో ఫస్ట్ క్లాస్ , ఎకానమీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయని ఇండియన్ రైల్వేస్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు.. రేణిగుంట, రాజంపేట, కడప, యర్రగుంట్ల, తాడిపత్రి, గుంతకల్, ఆదోని, మంత్రాలయం, రాయచూర్, కృష్ణ, యాద్గిర్, తాండూర్, వికారాబాద్, లింగంపల్లి, బేగంపేట్ స్టేషన్లలో ఆగుతాయని రైల్వే అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. భక్తులు ఈ సదుపాయాల్ని వినియోగించుకొవాలని రైల్వే అధికారులు సూచించారు.  

