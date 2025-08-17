Rail One Mobile App: ఇండియన్ రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్. ఇకపై టికెట్ బుకింగ్ కోసం గంటలు గంటలు వెబ్సైట్లో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని మరింత ఈజీ చేసేందుకు.. ఇండియన్ రైల్వే ఒక కొత్త టికెట్ బుకింగ్ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ సరికొత్త విధానం ద్వారా మీరు ఒక్క క్లిక్తో టికెట్ను మీ మొబైల్ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
భారత రైల్వే త్వరలో కొత్త టికెట్ బుకింగ్ విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నాయి. ఈ కొత్త విధానంతో టికెట్లు చాలా వేగంగా, సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్న సిస్టమ్ కంటే నాలుగు రెట్లు వేగంగా టికెట్లు పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా పండుగలు, సెలవుల వంటి రద్దీ సమయాల్లో ఈ విధానం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ఈ కొత్త సిస్టమ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది. ఇది వేగవంతమే కాదు, సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా కూడా ఉంటుంది. ప్రస్తుత సిస్టమ్ 2010లో ప్రవేశపెట్టినది. కానీ పెరిగిన జనాభా, డిజిటల్ ట్రాఫిక్ కారణంగా దీన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ కొత్త సిస్టమ్ కోసం రైల్వేలు సెంటర్ ఫర్ రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ (CRIS)తో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి.
హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, నెట్వర్క్, సెక్యూరిటీ వంటి వాటిని పూర్తిగా మెరుగుపరుస్తున్నాయి. అంతేకాదు రైల్వేలు రైల్ వన్ అనే కొత్త మొబైల్ యాప్ను కూడా తీసుకొచ్చాయి. ఈ యాప్ ద్వారా ప్రయాణీకులు రిజర్వ్ చేసిన టికెట్లు, అన్రిజర్వ్ టికెట్లు సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
అలాగే 2024 నవంబర్ 1 నుంచి రిజర్వేషన్ సమయాన్ని 120 రోజుల నుంచి 60 రోజులకు తగ్గించారు. దీంతో టికెట్ రద్దు సమస్యలు తగ్గుతాయి.
జనరల్ కేటగిరీ ప్రయాణీకుల కోసం ఈ ఏడాది ఎక్కువ రైళ్లలో జనరల్ కోచ్లను కూడా జోడించారు. ఈ కొత్త విధానంతో ప్రయాణీకులకు టికెట్ బుకింగ్ సులభం, వేగవంతం అవుతుంది.