Indian Railways: ఇండిగో విమానాల రద్దు వేళ.. భారతీయ రైల్వే ప్రయాణీకులకు భారీ శుభవార్త..

Indian Railways step in to ease IndiGo flight: ఇండిగో విమానాల సంక్షోభం కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రతిరోజు వందలాది ఫ్లైట్లు రద్దు అవుతూనే ఉన్నాయి. ప్రయాణీకులకు పడిగాపులతో విమానాశ్రయాలు కిక్కిరిసిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇండిగో ప్రయాణీకుల కోసం రైల్వే ముందుకు వచ్చింది. ప్రత్యేకంగా ముంబై ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి మరీ ప్రత్యేక రైళ్ల గురించిన వివరాలు పొందుపరిచారు. ఈ నేపథ్యంలో దూర ప్రాంత ప్రయాణం చేసే వారికి కూడా ఈ వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఇండిగో ఫ్లైట్ల కేన్సల్ అవ్వడంతో ప్రయాణీకుల అవస్థలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వెస్ట్రన్ సెంట్రల్ రైల్వే ముంబై టెర్మినల్ 1, టెర్మినల్ 2 ఎయిర్పోర్ట్లో ఆదివారం ప్రత్యేకంగా ప్రయాణీకుల కోసం కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసింది. ఇండిగో ఫ్లైట్స్ రద్దు కొనసాగుతోంది.ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ప్రత్యేకంగా హెల్ప్ డెస్కులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఇండిగో ప్రయాణీకుల కోసం ప్రత్యేకంగా రైళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ టికెట్ బుకింగ్ సంబంధించిన వివరాలు పొందుపరిచారు. వెస్ట్రన్ రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ వినీత్ అభిషేక్ రెడ్డి ఈ మేరకు మీడియాతో తెలిపారు. అదనంగా రైళ్లకు 100 కోచ్లను దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారి కోసం జోడించారు. అంతేకాదు ప్రత్యేకంగా ఇండిగో ఫ్లైట్స్ కేన్సల్ అవ్వడంతో భారతీయ రైల్వే 84 ప్రత్యేక రైలులను ఏర్పాటు చేసింది.
ఇండిగో ఫ్లైట్స్ క్యాన్సల్ నేపథ్యంలో ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. కొన్ని వేల మందికి ఇది పెద్ద ఉపశమనం అని చెప్పొచ్చు. ఇది అన్ని రైల్వే జోన్స్కు ప్రధాన ప్రాంతాలలో ఈ ప్రత్యేక రైలు అందుబాటులో ఉంచారు. ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా దక్షిణ మధ్య రైల్వే కూడా నేటి నుంచి 8 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనుంది.
ప్రత్యేకంగా చర్లపల్లి నుంచి యెలహంక, యెలహంక నుంచి చర్లపల్లి, చర్లపల్లి నుంచి షాలిమార్, షాలిమార్ నుంచి చర్లపల్లి మధ్య ఈ స్పెషల్ రైళ్లు నడవనిన్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి కొట్టాయం, కొట్టాయం నుంచి హైదరాబాద్.
ఇక చర్లపల్లి నుంచి నిజాముద్దీన్ ఎక్స్ప్రెస్ మళ్లీ అక్కడి నుంచి చర్లపల్లి మధ్య రైళ్లు కూడా నడుస్తాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది. రైళ్ల స్టాపులు తదితర వివరాలపై ప్రత్యేకంగా అధికారిక వెబ్సైట్లో వివరాలు కూడా పొందుపరిచారు. ఇండిగో విమానాల రద్దు నేపథ్యంలో ఈ ప్రత్యేక రైతులు ఏర్పాటు చేశారు.