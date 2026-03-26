Indian Railways: రైళ్లలో అందించే ఆహార పదార్థాల నాణ్యత విషయంలో ఇది వరకే చాలా మంది ప్రయాణికులు ఫిర్యాదులు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో అందించే ఆహార నాణ్యతకు సంబంధించి ఇండియన్ రైల్వే కీలక చర్య తీసుకుంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రైళ్లలో అందించే ఆహారాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారో..? ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తారో..? అన్న వీడియోలను ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో చూసుంటాం. అయినప్పటికీ వేరే దారి లేక రైళ్లలోనే ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తుంటాం. అయితే తాజాగా వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో నాసిరకం ఆహారాన్ని గుర్తించి.. దానికి తగ్గట్లుగా కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు.
పాట్నా నుండి టాటానగర్ వరకు ప్రయాణించే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో వడ్డించే ఆహార నాణ్యతపై కొన్ని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. దీంతో రైల్వే తన సొంత సంస్థ అయిన ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC)పై రూ. 10 లక్షల జరిమానా విధించింది.
నివేదికల ప్రకారం, 2026 మార్చి 15న, పాట్నా-టాటానగర్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు నంబర్ 21896లోని ఒక ప్రయాణికుడు ఫుడ్ క్వాలిటీపై ఫిర్యాదు చేశారు. రైల్వే ఈ ఫిర్యాదును తీవ్రంగా పరిగణించి, విచారణ అనంతరం చర్య తీసుకుంది. రైల్వే ఐఆర్సిటిసిపై రూ.10 లక్షల జరిమానా విధించింది.
అంతేకాకుండా అదనంగా సంబంధిత సర్వీస్ ప్రొవైడర్పై రూ. 50 లక్షల ఫైన్ వేసి.. ఆ కంపెనీ కాంట్రాక్టును రద్దు చేయాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రయాణీకుల భద్రత, అందించే సేవల నాణ్యతకే అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని రైల్వే ప్రతినిధి తెలిపారు. ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం లేదా ప్రమాణాల ఉల్లంఘనను సహించబోమని తెలిపారు.
భారతీయ రైల్వే తన విస్తారమైన నెట్వర్క్ ద్వారా ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణీకులకు సేవలు అందిస్తుంది. ఐఆర్సిటిసి ప్రతిరోజూ 15 లక్షల మందికి పైగా ప్రయాణీకులకు భోజనం అందిస్తుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆన్బోర్డ్ ఫుడ్ ఆపరేషన్లలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. ఇంత పెద్ద నెట్వర్క్లో నాణ్యతను కాపాడుకోవడం అత్యంత కీలకమని రైల్వే శాఖ చెబుతోంది.