Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ

Silver Coins in Indian Railways: రైల్వే శాఖ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక నుంచి రిటైర్మెంట్ అయిన ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఇచ్చే వెండి నాణేలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇటీవల నకిలీ వెండి నాణేల కుంభకోణం వెలుగులోకి రావడంతో 20 ఏళ్ల సంప్రదాయానికి బ్రేక్ వేసింది. ఈ మేరకు రైల్వే బోర్డు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రేణు శర్మ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
రైల్వేలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగులకు 20 గ్రాముల బరువున్న బంగారు పూత పూసిన నాణెం అందించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. మార్చి 2006లో ఈ విధానం ప్రారంభించారు.
గత 20 ఏళ్లుగా వేలాది మంది ఉద్యోగులు ఈ వెండి నాణెంను వీడ్కోలు బహుమతిగా అందుకున్నారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని పదవీ విరమణ చేసే ఉద్యోగికి గౌరవం, సేవకు చిహ్నంగా చూస్తారు.
అయితే భోపాల్ డివిజన్లో వెలుగులోకి వచ్చిన నాణేల కుంభకోణం కారణంగా రైల్వే ఈ సంప్రదాయానికి బ్రేక్ వేసినట్లు తెలుస్తోంది. పదవీ విరమణ తర్వాత ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన నాణేలు నకిలీవని దర్యాప్తులో తేలింది. ఇందులో సగం శాతం కంటే తక్కువ వెండి ఉన్నట్లు తేలింది.
రైల్వేలు పదవీ విరమణ చేసే ఉద్యోగులకు వెండి నాణేలు ఇచ్చామని పైకి చెబుతున్నా.. అందులో కొంతభాగం మాత్రమే వెండి ఉన్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన రైల్వే శాఖ.. రైల్వేలు నాణేల సరఫరాదారుపై ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసింది.
అంతేకాకుండా రైల్వే వద్ద ప్రస్తుతం స్టాక్ ఉన్న నాణేలను కూడా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు గిఫ్ట్ ఇవ్వకూడదని నిర్ణయించారు. ఈ నాణేలను ఇతర ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించనున్నారు. జనవరి 31, 2026న పదవీ విరమణ చేయనున్న ఉద్యోగుల నుంచి ఈ కొత్త నిబంధన అమల్లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు.