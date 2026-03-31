Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణీకులకు అలెర్ట్‌.. రేపటి నుంచి టిక్కెట్‌ రీఫండ్‌ రూల్స్‌ ఛేంజ్‌, ఎంత వాపసు వస్తాయంటే?

Rail Ticket Refund Rules Changed From April 1st: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలెర్ట్ రేపటినుంచి రైల్వే టికెట్ క్యాన్సల్ చేస్తే రిఫండ్ రూల్స్ లో భారీ మార్పులు రానున్నాయి. భారతీయ రైల్వేలో ప్రతి రోజు కొన్ని లక్షల మంది రైలు ప్రయాణికులు రాకపోకలు చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి కొన్ని వేల రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే ఉన్నట్టుండి టికెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి ఏ రూల్స్ అమల్లోకి వస్తున్నాయి తెలుసుకుందాం.
ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి రైల్వే టికెట్ రిఫండ్ రూల్స్ లో భారీ మార్పులు రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైలు ప్రయాణం చేస్తే ప్రయాణికులు ముందుగానే ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే. ప్రతిరోజు కొన్ని లక్షలాదిమంది రైల్వే ప్రయాణికులు రైలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఒక్కోసారి టికెట్ రద్దు చేయాల్సి ఉంటుంది. రిఫండ్ రూల్స్ ఏం మారుతున్నాయో తెలుసా?
గతంలో రైలు ప్రయాణికులు టికెట్ రద్దు చేస్తే రైలు బయలుదేరడానికి 4 గంటల ముందే టిక్కెట్ కేన్సల్ చేయాల్సి ఉండేది. అయితే ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ రూల్ మారనుందని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇకపై రైల్వే ప్రయాణికులు టికెట్ రద్దు చేస్తే కనీసం 8 గంటల ముందు కూడా టికెట్ రద్దు చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు.
అంటే మీరు ప్రయాణం చేసే రైలు సమయానికి 8 గంటలు ముందుగానే మీరు టికెట్ రద్దు చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు. ఇది ఫస్ట్ ఏసీ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా.. స్లీపర్ ఏసీకి కూడా వర్తిస్తుంది.
రైల్వే ప్రయాణికులు రైలు బయలుదేరే మూడు రోజులు అంటే 72 గంటలు ముందుగానే టికెట్ రద్దు చేసుకుంటే 100 శాతం రిఫండ్ లభిస్తుంది . అయితే ఇందులో క్లరికల్ చార్జీలు కట్ చేస్తారు. రైలు బయలుదేరే 24 గంటల ముందే టికెట్ రద్దు చేస్తే 75 శాతం మీ డబ్బు వాపసు పొందుతారు. ఇందులో 25 శాతం కట్ చేస్తారు.
మీ రైలు బయలుదేరే 8 గంటల నుంచి 24 గంటల్లోపల రైల్ టికెట్ రద్దు చేస్తే 50 శాతం మాత్రమే మీరు రిఫండ్ డబ్బులు క్రెడిట్ అవుతాయి అని రైల్వే శాఖ తెలిపింది. అంటే మొత్తానికి 8 గంటలకంటే ముందుగానే టిక్కెట్ రద్దు చేస్తేనే డబ్బు వస్తుంది. ఆ తర్వాత రద్దు చేసిన ప్రయోజనం ఉండదు.
ప్రధానంగా భారతీయ రైల్వే ఈ కొత్త నిబంధనలో మార్పులు చేయడానికి ప్రధాన ఉద్దేశం సీట్లు వృధా కాకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న వాళ్లకు సీట్ల కేటాయింపు సులభతరం అవుతుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రయాణాలు రద్దు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అప్రమత్తంగా రైల్వే ప్రయాణికులు ఉండాలి.