Rupee vs Ruble: ఇండియా కరెన్సీ రష్యా లో ఎంత విలువ చేస్తుంది? పుతిన్ భారత పర్యటన వేళ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫాక్ట్స్..!!

Rupee vs Ruble: రష్యా ప్రధాని వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన నేపథ్యంలో రూపాయి రూబుల్ ముందు బలహీనపడింది. ప్రస్తుతం 1 రూపాయి విలువ 0.856 రూబిళ్లకు పడిపోవడంతో ప్రయాణ ఖర్చులు, దిగుమతులు, చమురు కొనుగోళ్లు మరింత ఖరీదయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో భారతీయుల ఖర్చులు పెరిగి, ప్రభుత్వం పై ఆర్థిక భారాలు అధికం అయ్యే అవకాశముంది.
Rupee vs Ruble: రష్యా ప్రధాని వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన నేపథ్యంలో రూపాయి విలువపై చర్చ మరింత జోరందుకుంది. పుతిన్ భారత పర్యటనకు వచ్చిన సమయంలో.. రూపాయి–రూబుల్ మారకం రేటు విశేషంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఒక భారతీయ రూపాయి కేవలం 0.856 రూబిళ్లకు సమానమవుతోంది. అంటే.. భారతీయ కరెన్సీ రష్యా భూభాగంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే తన విలువను భారీగా కోల్పోతోంది. ఈ మారకం రేటు ప్రకారం.. 1,000 రూపాయలను రష్యా కరెన్సీకి మార్చితే కేవలం 856 రూబిళ్లు మాత్రమే లభిస్తాయి. దీనివల్ల ప్రయాణ వ్యయాలు, రోజువారీ కొనుగోళ్లు, రష్యాలో జరిగే పర్యటన ఖర్చులు మరింత పెరిగిపోతాయి.
ఈ పరిస్థితి నేపథ్యంలోనే 23వ భారత్–రష్యా శిఖరాగ్ర సమావేశం జరుగుతోంది. దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత పుతిన్ అధికారికంగా భారత్కి రావడం రాజకీయ, ఆర్థిక రంగాల్లో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు, అమెరికా విధించిన భారీ సుంకాలు వంటి అంశాలు ఈ సందర్శనపై మరింత ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అయితే రష్యా భారత్ మధ్యద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం, చమురు దిగుమతులు, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై చర్చలు ప్రధానంగా జరగనున్నట్లు నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇక కరెన్సీ పరంగా చూసినట్లయితే.. రూపాయి అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే కూడా గణనీయంగా బలహీనపడింది. ఇంటర్బ్యాంక్ ఫారెక్స్ డేటా ప్రకారం.. రూపాయి 90.43 స్థాయికి పడిపోయి మరోసారి ఆల్ టైమ్ కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. డాలర్తో పాటు రూబుల్ ముందు కూడా రూపాయి బలహీనత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. రూపాయి బలహీనపడ్డంతమేరకు, భారతీయులు రష్యాలో ఖర్చు చేయాల్సిన మొత్తం పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో విదేశీ విద్య, హోటల్ బుకింగ్స్, మెడికల్ ట్రిప్స్, టూరిజం ఖర్చులు పెరగడం అనివార్యం అవుతుంది.
వాణిజ్య కోణంలో కూడా ఇదే ప్రభావం ఉంటుంది. భారత్ రష్యా నుండి దిగుమతి చేసుకునే చమురు, ఎరువులు, రక్షణ పరికరాలు వంటి వాటికి రూబుల్లోనే చెల్లింపులు చేస్తోంది. ఈ మార్పిడి రేటు మరింత తగ్గితే, ప్రభుత్వం మరింత మొత్తాన్ని రూపాయిల్లో ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. దీని ప్రభావం ఆర్థిక లోటు పెరుగుదల, ఇంధన ధరల మార్పు. అంతిమంగా వినియోగదారులపై ద్రవ్యోల్బణ భారంగా మారుతుంది.
మొత్తానికి.. రూపాయి ప్రస్తుతం రూబుల్ ముందు సొంత స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయిన దశలో ఉంది. పుతిన్ పర్యటనతో సంబంధిచిన ఆర్థిక చర్చలు ఈ కరెన్సీ వ్యవహారాన్ని కొంతవరకు స్థిరపరుస్తాయా లేదా మరింత ఒత్తిడిని తెచ్చిపెడతాయా అనేదే ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్నగా మారింది.