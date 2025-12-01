Indian soldiers Fitness secret: భారత సైనికులు రోజూ ఎంత కఠినమైన శారీరక శ్రమను ఎదుర్కొంటారో మనందరికీ తెలుసు. కానీ ఆ శ్రమను భరించడానికి వారు ఎంత తింటారు? ఈ ప్రశ్న చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. నిజం చెప్పాలంటే.. భారత సైన్యంలోని ఆహార వ్యవస్థ చాలా శాస్త్రీయంగా, సమతుల్యంగా ప్రణాళికతో ఉంటుంది. వారు తినే ఆహారం వారి శక్తి, దృఢత్వం, అవగాహన, మనోధైర్యం ఇలా అన్నింటికీ దోహదం చేసే విధంగానే ఉంటుంది.
ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్: ఉదయం అల్పాహారం శరీరాన్ని సిద్ధం చేసే తొలి ఇంధనం. సైనికులు ఉదయం నుండే పరుగులు, పరేడ్లు, సాధన కార్యక్రమాలు చేస్తారు కాబట్టి వారికి అధిక శక్తి అవసరం. అందుకే అల్పాహారంలో పరాటా, బ్రెడ్-బటర్, గుడ్లు, పప్పుగంజి, దలియా, పాలు, వేడి టీ ప్రధానంగా చేరుతాయి. ఇవి వెంటనే శక్తిని అందిస్తాయి. అలాగే శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్, ఫైబర్, మంచి కార్బోహైడ్రేట్లు కూడా అందిస్తాయి.
మధ్యాహ్న భోజనం: మధ్యాహ్న భోజనం పూర్తిగా పోషకపరమైనది. సాధారణంగా బియ్యం లేదా రోటీ, పప్పు, రెండు రకాల కూరగాయలు, సలాడ్, చికెన్/గుడ్డు ఇందులో ఉంటాయి. ఇది రోజంతా శక్తిని నిలబెట్టుకోవడానికి అవసరమైన సమతుల్య భోజనం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సుదీర్ఘ శిక్షణలు లేదా డ్రిల్స్ ఉన్న రోజుల్లో ప్రోటీన్ పరిమాణాన్ని మరింత పెంచుతారు.
ప్రత్యేకంగా అధిక ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు: ప్రత్యేకంగా అధిక ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో, ఉదాహరణకు సియాచెన్, డ్రాస్ లేదా హిమాలయ ప్రాంతాల్లో, సైనికులకు రోజుకు సాధారణ వ్యక్తి తీసుకునే కేలరీల కంటే రెండు–మూడు రెట్లు ఎక్కువ శక్తి అవసరం అవుతుంది. తీవ్రమైన చలి శరీర తాపాన్ని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి వారికి గుడ్డు ఆమ్లెట్, సూప్లు, నెయ్యి, చాక్లెట్, ఎండిన పండ్లు, ఎనర్జీ బార్లు, వేడి పానీయాలు తరచుగా అందిస్తారు. ఇవి శరీరం వేడిని నిలబెట్టడమే కాకుండా వెంటనే శక్తినందిస్తాయి.
స్నాక్స్ : స్నాక్స్ కూడా చాలా ఆలోచనాత్మకంగా ఎంపిక చేస్తారు. పీనట్ ప్యాకెట్లు, గ్లూకోజ్ బిస్కెట్లు, పండ్లు, ఎండిన ఖర్జూరం, కిస్మిస్, హై-ఎనర్జీ గ్రానోలా బార్లు వంటి పదార్థాలు పెట్రోలింగ్ చేసే సైనికులకు తరచుగా అందిస్తారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ శక్తి అందించడం ఇవి చేసే ముఖ్యమైన పని.
సాయంత్రం భోజనం: సాయంత్రం భోజనం తేలికగా కానీ పోషకంగా ఉంటుంది. రోటీ, కూర, పప్పు, చికెన్ లేదా మటన్ కర్రీలు, కొన్నిసార్లు దక్షిణ భారత వంటలు కూడా అందిస్తారు. రాత్రి హల్వా, ఖీర్, జిలేబీ వంటి స్వీట్లు మనోధైర్యాన్ని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
అదనంగా, హైడ్రేషన్ కోసం ఎలక్ట్రోలైట్ పానీయాలు, నీరు, ORS, విటమిన్ టాబ్లెట్లు క్రమం తప్పకుండా ఇస్తారు. యుద్ధాలు, ఇతర ఆపరేషన్లలో ఇవి ప్రాణరక్షకాలు ఉంటాయి. ఇలా చూసుకుంటే, భారత సైనికుల ఆహారం అనేది కేవలం భోజనం కాదు.. అది యుద్ధభూమిలో వారి శక్తి, నిలకడ, ధైర్యానికి పునాది అని చెప్పాలి.