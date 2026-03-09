Cricketer engaged to Telugu actress:
ఓ తెలుగు సినిమాలో నటించిన హీరోయిన్తో ఒక యువ క్రికెటర్ నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించడంతో ఈ వార్త ఒక్కసారిగా వైరల్ అయింది. నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన ఫోటోలు బయటకు రావడంతో అభిమానులు ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
భారత యువ క్రికెటర్ పృథ్వీ షా తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. గత కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఆకృతి అగర్వాల్తో ఆయన నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని మార్చి 8న తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ఈ పోస్టు బయటకు వచ్చిన వెంటనే అభిమానులు, క్రికెట్ ప్రేమికులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
పృథ్వీ షా షేర్ చేసిన ఫోటోల్లో అతను మోకాళ్లపై కూర్చుని ఆకృతి అగర్వాల్కు ఉంగరం పెట్టడం కనిపిస్తుంది. తరువాత ఇద్దరూ కలిసి ఉంగరాలను చూపిస్తూ నవ్వుతూ ఉన్న ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా పృథ్వీ షా ఒక భావోద్వేగమైన సందేశాన్ని కూడా రాశాడు. జీవితంలో తనకు సరైన భాగస్వామి దొరికిందని, ఆమెతో కలిసి కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్నానని తెలిపాడు.
ఆకృతి అగర్వాల్ గురించి చెప్పాలంటే ఆమె సోషల్ మీడియాలో చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన వ్యక్తి. లక్నోకు చెందిన ఆకృతి చదువు కోసం ముంబైకి వెళ్లి అక్కడ మోడలింగ్ మరియు సోషల్ మీడియా ద్వారా తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో లక్షలాది మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. అంతేకాకుండా తెలుగు సినిమాలో కూడా నటిగా అవకాశాన్ని పొందింది. "త్రిముఖ" అనే చిత్రంతో ఆమె వెండితెరకు పరిచయమైంది.
ఇటీవల జరిగిన అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహ వేడుకలో పృథ్వీ షా మరియు ఆకృతి కలిసి కనిపించారు. అప్పటి నుంచి వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని సోషల్ మీడియాలో చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఆ సమయంలో వచ్చిన వార్తలు ఇప్పుడు నిజమయ్యాయి. నిశ్చితార్థం విషయాన్ని ప్రకటించడంతో అభిమానులు ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
క్రికెట్ విషయానికి వస్తే పృథ్వీ షా చాలా ప్రతిభావంతుడైన ఆటగాడు. కానీ గత కొంతకాలంగా ఫామ్ సమస్యలు మరియు ఫిట్నెస్ కారణాల వల్ల భారత జట్టుకు దూరమయ్యాడు. అయినప్పటికీ అతను తన ఆటపై దృష్టి పెట్టి మళ్లీ మంచి ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు.
ప్రస్తుతం దేశీయ క్రికెట్లో మంచి ప్రదర్శన చూపుతున్న పృథ్వీ షా రాబోయే ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నాడు. వ్యక్తిగత జీవితంలో వచ్చిన ఈ కొత్త ఆనందం అతని క్రికెట్ కెరీర్కు కూడా మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.