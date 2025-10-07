English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Investment: మగజాతి మొత్తం మహిళల కాళ్లు మొక్కాల్సిందే.. మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులుగా మార్చిన ప్లాన్ ఇదే..!!

Gold Investment:  మన దేశంలో మహిళలకు అత్యంత ఇష్టమైన రెండు విషయాలు ఉంటే ఏంటంటే..ఒకటి చీరలు కొనడం.. రెండు బంగారం కొనడం. పండగ అయినా, పబ్బం అయినా. పెళ్లి అయినా, శుభకార్యం జరిగినా మహిళలు కొత్త చీరలు, ఆభరణాలు కొనడంలో ముందుంటారు. మహిళలు షాపింగ్ చేస్తుంటే ఇంకా కొంటారు..కొన్నది చాలు అని విసుక్కుంటారు. ముఖ్యంగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తుంటే..పైసలు ఏమైనా చెట్లకు కాస్తున్నాయా లేదా బంగారం ఐదు పది రూపాయలు ఏమైనా ఉందా అని గొడవపడే వాళ్లు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఆ మోజే చాలా కుటుంబాలకు వరమైంది అనిపిస్తోంది. భార్యలు కొనుగోలు చేసిన బంగారం ఇప్పుడు భర్తలను కోటీశ్వరులుగా మార్చేసింది.
భారతీయ మహిళలు బంగారం మీద చూపే ప్రేమ కేవలం అలంకారానికి మాత్రమే కాదు.. అది కుటుంబ ఆర్థిక భద్రతకు కూడా చిహ్నంగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి పండుగ, పుట్టినరోజు, శుభసందర్భం వస్తే కొంచెం బంగారం కొనడం భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమైపోయింది. ఇదే అలవాటు ఇప్పుడు పెద్ద లాభంగా మారింది. ఎందుకంటే, బంగారం ధరలు గత రెండు దశాబ్దాల్లో విపరీతంగా పెరిగాయి.

2000వ దశకంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 5,000 మాత్రమే ఉండేది. ఆ సమయంలో ఒక కుటుంబం కిలో బంగారం కొంటే దానికి దాదాపు రూ. 5 లక్షలు ఖర్చయ్యేవి. కానీ ఇప్పుడు అదే బంగారం విలువ దాదాపు  లక్షన్నరకు చేరువైంది.  అంటే 20 సంవత్సరాల క్రితం మహిళలు “ఆభరణం” కోసం కొన్న బంగారం ఇప్పుడు “ఆస్తి”గా మారిందని చెప్పవచ్చు.

చాలా కుటుంబాలు బంగారం కొనడాన్ని పెట్టుబడి అని భావించకపోయినా, అది ఇప్పుడు వారికి అనుకోని లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. బంగారం ఎప్పటికప్పుడు విలువ పెరుగుతూ ఉండటంతో అది ద్రవ్యోల్బణం నుంచి రక్షించే ఉత్తమ మార్గంగా నిలుస్తోంది. అందుకే చాలా ఆర్థిక నిపుణులు కూడా బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తున్నారు.

భారతీయ మహిళలు తమ కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం తెలుసుకుని లేదా తెలియకుండానే పెద్ద సేవ్ చేశారు అని చెప్పవచ్చు. వారు కొనుగోలు చేసిన ఆభరణాలు ఈరోజు కష్టకాలంలో ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళల దగ్గర ఉన్న బంగారం కుటుంబాల ఆర్థిక భద్రతకు ముఖ్యమైన భాగం అయింది.

ఇప్పుడు చూస్తే మహిళల “బంగారం మీద ప్రేమ” కేవలం అలంకారం కాదని, అది ఆర్థిక భద్రతకు కూడా ప్రతీక అని అర్థమవుతోంది. అందుకే చాలా మంది ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ కూడా “భారతీయ మహిళల సేవింగ్స్ హ్యాబిట్ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా బలం” అంటున్నారు.

