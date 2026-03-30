Good News On Gold Mine Indias Largest Gold Mine Like KGF In Jonnagiri Mines Here Full Details: బంగారు ధరలు పెరుగుతున్న సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఓ బంగారు గని అందరినీ ఊరిస్తోంది. భారతదేశంలోనే కేజీఎఫ్ను మించి అతిపెద్ద గని ఉందని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు. ఆ బంగారు గని గురించి ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న సమయంలో ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ భారీ శుభవార్త ప్రకటించారు. దేశాన్ని ఊరిస్తున్న అతి పెద్ద బంగారు గనిపై కీలక ప్రకటన చేశారు. లోకేశ్ చేసిన బంగారు ప్రకటనపై వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
దేశంలో ముందే బంగారు గనులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. డిమాండ్కు తగ్గట్టు ఉత్పత్తి లేకపోవడంతో విదేశాల నుంచి బంగారం దిగుమతి చేసుకుంటుండడంతో ధర మరింత పెరుగుతోంది. స్వదేశంలో ఉన్న బంగారు గనుల్లో తవ్వకాలు చేస్తుండగా.. ఏపీలో బయటపడిన ఓ బంగారు గనిపై భారతదేశం కొండంత ఆశలు పెట్టుకుంది.
కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో బంగారు గనులు బయటపడగా.. త్వరలోనే బంగారం ఉత్పత్తి ప్రారంభించనున్నారు. ఈ బంగారం గనిపై నారా లోకేశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేజీఎప్ను మించిన బంగారు గని ఇది అవుతుందని ప్రకటించారు.
దేశంలోనే అతిపెద్ద బంగారు గని జొన్నగిరి అతిపెద్ద బంగారు గని అని.. త్వరలోనే అందుబాటులోకి వస్తుందని నారా లోకేశ్ తెలిపారు. ఏపీలో దశాబ్దాల తర్వాత కేజీఎఫ్ తరహాలో భారీ బంగారు తవ్వకాలు మళ్లీ మొదలవుతాయని తెలిపారు.
ప్రభుత్వ వేగవంతమైన నిర్ణయాలతో పెట్టుబడులకు మార్గం సుగమమైందని.. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, సామర్థ్యానికి జొన్నగిరి బంగారు గనులు నిదర్శనమని నారా లోకేశ్ తెలిపారు. నారా లోకేశ్ జొన్నగిరి బంగారు గనిపై స్పందించడంతో అతితక్కువకే తమకు బంగారం లభిస్తుందని ఏపీ ప్రజలు గంపెడాశలో ఉన్నారు.
కేజీఎఫ్ మాదిరి స్వాతంత్ర్యం తర్వాత అతిపెద్ద బంగారం గని జొన్నగిరి గనులు అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. బంగారు నిల్వలు భారీగా ఉన్నాయని దేశంలో బంగారం కొరత తీరుస్తుందని బులియన్ మార్కెట్ భావిస్తోంది.