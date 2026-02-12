Indias Biggest Margin Victory Against Namibia With 93 Runs: టీ20 ప్రపంచకప్లో ఫేవరేట్గా బరిలో దిగిన భారత జట్టు మరో రికార్డు విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. పసికూన నమీబియాపై రికార్డు విజయం సాధించి ముందడుగు వేసింది. 93 పరుగుల తేడాతో టీమిండియా పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టీ20 ప్రపంచకప్కు ఆతిథ్యం ఇస్తున్న భారత జట్టు మరో విజయం సాధించింది. ఢిల్లీ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి తొలుత భారత జట్టు బ్యాటింగ్ చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 209 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్ శర్మ గైర్హాజరుతో అనూహ్యంగా ఓపెనర్ అవకాశం పొందిన సంజూ శామ్సన్ 22 పరుగులకే పరిమితమవగా.. ఇషాన్ కిషన్ చెలరేగి ఆడాడు.
వన్డౌన్గా వచ్చిన తిలక్ వర్మ నిలకడగా ఆడుతుండడంతో ఇషాన్ కిషన్ 24 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేశాడు. 6 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడగా.. తిలక్ 25 పరుగులకు ఔటయ్యాడు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ 12 పరుగులతో తక్కువ స్కోర్ చేయగా.. హార్దిక్ పాండ్యా భారీ షాట్లు ఆడుతూ జట్టు స్కోర్ పెంచాడు. 28 పరుగుల్లో 52 చేసి అర్ధ సెంచరీ అందుకోగా.. శివమ్ దూబే విలువైన 23 పరుగులు చేశాడు.
అగ్ర జట్టు భారత్ను ఒక దశలో నమీబియా బౌలర్లు భయపెట్టేశారు. ఆరంభం దాదాపు ఏడు ఓవర్ల దాక భారత్ పరుగుల వర్షం కురిపించగా.. తర్వాత నమీబియా బౌలర్లు చెలరేగారు. వరుసగా వికెట్లు తీసి భారత్ను భారీ దెబ్బ కొట్టారు. ఒక దశలో ఆలౌట్ చేస్తారేమోననే కంగారు నెలకొంది. కెప్టెన్ గెర్హాడ్ ఎరాస్మస్ అద్భుత బౌలింగ్తో 4 వికెట్లు తీయగా.. మిగతా బౌలర్లు తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఆల్ టైమ్ ఫేవరేట్ జట్టుగా ఉన్న భారత్తో మ్యాచ్ను నమీబియా తేలికగా తీసుకోలేదు. కొడితే కుంభస్థలాన్నే కొట్టాలనే కసితో భారత్ విధించిన లక్ష్యాన్ని చేధించేందుకు ప్రయత్నం చేసింది. 18.2 ఓవర్లకు 116 పరుగులకే నమిబియా చాప చుట్టేసింది.
నమిబియా బ్యాటర్లలో లారెన్ స్టీన్కాంప్ (29), జాన్ ఫ్రిలింక్ (22)తోపాటు కెప్టెన్ గెర్హాడ్ ఎరాస్మస్ (18) మినహా మిగతా బ్యాటర్లు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయారు. వరుణ్ చక్రవర్తి అత్యధికంగా మూడు వికెట్లు తీయగా.. హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు. అర్ష్దీప్ సింగ్, శివమ్ దూబే, జస్ప్రీత్ బుమ్రా తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
అమెరికా, నమిబియాను చిత్తు చేసి జోరు మీదున్న భారత జట్టు తన చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్తో ఆదివారం తలపడేందుకు సిద్ధమైంది. ఆడలేక అడ్డమైన దారులు, సాకులు, వివాదాలు మూటగట్టుకున్న పాకిస్థాన్ ఎట్టకేలకు దిగి వచ్చి భారత్తో మ్యాచ్ ఆడనుంది. పాకిస్థాన్ కూడా జోరు మీద ఉండడంతో ఆదివారం రసవత్తర పోరు జరగనుంది.