/Hydrogen Train: భారత మొదటి హైడ్రోజన్ రైలు.. డీజిల్, కరెంట్ లేకుండా రైలు ఎలా నడుస్తుందో తెలుసా?

India's First Hydrogen Train: భారతదేశం సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. అత్యాధునిక హైడ్రోజన్ సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తేనుంది. ఇప్పటివరకు ఈ టెక్నాలజీ ఉన్న జర్మనీ, జపాన్, చైనా, అమెరికా వంటి అగ్రరాజ్యాల సరసన భారత్ కూడా స్థానం సంపాదించింది. అయితే, ఈ హైడ్రోజన్ రైలు ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మన దేశంలో మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలు జింద్ నుండి సోనిపట్ మార్గంలో నడవనుంది. ఇది మన దేశంలోనే తొలి హైడ్రోజన్ ఆధారిత రైలు అని చెప్పవచ్చు. ఇది ఎలాంటి కాలుష్యాన్ని కూడా విడుదల చేయదు.
ఈ రైలు మొత్తంగా 10 కోచ్లను కలిగి ఉంటుంది.. ఉత్తర రైల్వే జోన్ పరిధిలోని హర్యానాలోని జింద్ నుండి సోనిపత్ వరకు ఈ మొదటి హైడ్రోజన్ రైలు ప్రయాణిస్తుంది.
డీజిల్ వాడకం లేకుండా, కేవలం హైడ్రోజన్ ఇంధన కణాల (ఫ్యూయల్ సెల్స్)ను ఉపయోగించి, ఎలాంటి కార్బన్ ఉద్గారాలను విడుదల చేయకుండా, కేవలం నీటి ఆవిరిని మాత్రమే విడుదల చేస్తూ ఈ రైలు ముందుకు సాగుతుంది.
ఈ తొలి హైడ్రోజన్ రైలు గరిష్టంగా గంటకు 75 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఈ హైడ్రోజన్ రైలులో ఒకేసారి దాదాపు 2600 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించవచ్చు. దీనిలో ఒకటి లేదా రెండు మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన ఇంజన్ ఉంటుంది.
ఈ హైడ్రోజన్ రైలు ఎలా నడుస్తుందంటే, హైడ్రోజన్ను నింపినప్పుడు, ఇంజిన్ లోపల ఫ్యూయల్ సెల్ టెక్నాలజీ ద్వారా రసాయన చర్య జరిగి విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీని ద్వారా రైలు కదులుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఎలాంటి హానికరమైన వాయువులు విడుదల కావు.