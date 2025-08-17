Hydrogen Train in India: భారతదేశంలో మొదటి హైడ్రోజన్ రైలు త్వరలో ప్రయాణికుల కోసం పరుగులు పెట్టేందుకు రెఢీ అయింది. చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (ICF)లో హైడ్రోజన్ శక్తితో నడిచే డ్రైవింగ్ పవర్ కార్ పరీక్షలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. ఈ రైలు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది హైడ్రోజన్ రైలు (Hydrogen Train) ప్రాజెక్టును ప్రకటించింది. 35 హైడ్రోజన్ రైళ్లను తయారు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ పర్యావరణ పరిరక్షణ కృషిలో చాలా కీలకం. ఇది డీజిల్ పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది. హైడ్రోజన్ వంటి శుభ్రమైన ఇంధనంతో డీజిల్ ను రీప్లేస్ చేయొచ్చు. దీని వలన కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గి దేశానికి అవసరమైన ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
ఈ ప్రయత్నం భవిష్యత్ భారతాన్ని నిర్మించే ముఖ్యమైన అడుగు అని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. భారతదేశంలో మొదటి హైడ్రోజన్ రైలు హర్యానాలోని జింద్ నుంచి సోనిపట్ వరకు ప్రయాణిస్తుంది. ఈ రైలు రోజుకు రెండు సార్లు 356 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. 10 బోగీలతో ఉన్న ఈ రైలు రోజుకు 2600 మంది ప్రయాణికులను తీసుకెళ్లగలదు.
జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, స్వీడన్, చైనా తర్వాత హైడ్రోజన్ రైళ్లను నడిపే ఐదో దేశంగా భారత్ నిలుస్తుంది. ఈ రైలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన మరియు పొడవైన హైడ్రోజన్ రైలుగా ఉంటుంది. ఇది పూర్తిగా కాలుష్య రహితమైన రైలు. గంటకు 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది.
చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో ఈ రైలు బోగీల తయారీ పూర్తయింది. ఈ ప్రాజెక్టును ఇండియన్ రైల్వే హైడ్రోజన్ ఫర్ హెరిటేజ్ ఇన్నోవేషన్ పేరుతో అభివృద్ధి చేస్తోంది. రెండు డీజిల్ పవర్ కార్లను హైడ్రోజన్ ఇంధన కణాలతో మార్చారు.
ప్రతి పవర్ కారు 220 కిలోల హైడ్రోజన్ను నిల్వ చేస్తుంది. భద్రత కోసం అనేక చర్యలు తీసుకున్నారు. హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ కలిసి విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలో నీటి ఆవిరి మాత్రమే విడుదలవుతుంది.