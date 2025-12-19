Water Metro: దేశంలోనే మొదటి వాటర్‌ మెట్రో ఎప్పుడైనా చూశారా? అందమైన ఫోటోస్‌ మీకోసం..!

Indian First Water Metro Photos: దేశంలో మొట్టమొదటి వాటర్ మెట్రోను ఎప్పుడైనా చూశారా? అందమైన చాలా సౌకర్యవంతమైన ఈ మెట్రోను చూసి ప్రయాణికులంతా ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఎక్కువమంది సోషల్ మీడియాలో కూడా దీని గురించి సెర్చ్ చేశారు. దేశంలోనే మొదటి ఈ అందమైన వాటర్ మెట్రో కొచ్చీలో ఉంది. ఆ ఫోటోలు మీరు కూడా చూడండి.
మెట్రో మనదేశంలో చాలా సౌకర్యవంతమైన రైలు ప్రయాణం. తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంటాయి. సాధారణంగా రైల్వే ట్రాక్స్పై వెళ్లే మెట్రో కాకుండా ఎప్పుడైనా వాటర్ పై ప్రయాణించే మెట్రోని చూశారా? కొచ్చిలో వాటర్ మెట్రో భారత దేశంలోనే మొట్టమొదటి వాటర్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్.
ప్రధానంగా దీన్ని మేడిన్ ఇండియా టెక్నాలజీని ఉపయోగించి తయారు చేశారు. ఆధునికతతో కూడిన ఈ వాటర్ మెట్రో చూడటానికి అందంగా ఉంటుంది. బయట నుంచి మాత్రమే కాదు.. మెట్రో లోపల కూడా సౌకర్యవంతంగా కనిపిస్తోంది.
సోషల్ మీడియాలో ఈ మెట్రో కి సంబంధించిన ఫొటోస్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక నగరాన్ని నీటి ద్వారా అనుసంధించి.. ఆధునికతతో ఈ మెట్రోను రూపొందించారు. ఇది రోజువారీ ప్రయాణానికి ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
దీంతో ఎక్కువమంది ఈ వాటర్ మెట్రో ద్వారా ప్రయాణాన్ని చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రయాణికులకు కేవలం రూ.40 ధరలోనే ఈ వాటర్ మెట్రో టికెట్ అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి ఎక్కువ మంది సాధారణ ప్రజలు కూడా వాటర్ మెట్రో ప్రయాణం చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
నీటిపై తేలియాడుతూ అందంగా కనిపిస్తున్న ఈ వాటర్ మెట్రో. చుట్టూ ఎతైన భవనాలతో పాటు అందమైన నీటి, చుట్టు పచ్చదనంలో ప్రయాణికులు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఆస్వాదిస్తూ ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కొచ్చి మెట్రో స్టేషన్ అల్వా మెట్రో టెర్మినల్ తో అనుసంధానం చేశారు.
పెరియర్ మెట్రో స్టేషన్ పక్కనే ఉంది. పెరియర్ నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేస్తే చెంగల్ వాటర్ స్ట్రీమ్ వస్తుంది. ఇలా వాటర్ మెట్రో విమానాశ్రయంతో పాటు దగ్గర్లోని సిటీలకు కూడా అనుసంధించారు. కాలాడిలోని పెరియర్ పై మరో టెర్మినల్ కూడా నిర్మిస్తున్నారు.
విశాలవంతమైన ఈ వాటర్ మెట్రో సీట్లు కూడా అందంగా.. విలాసవంతంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందులో నిలబడి కూడా ప్రయాణికులు సులభంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వెడల్పు కోచ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో రోజువారీ ప్రయాణానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.