  • Women Alcohol Consumption:మన దేశంలో ఎక్కువ మహిళా తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తోన్న నిజాలు..

Highest Women Alcohol Consumption: లేచింది నిద్ర లేచింది మహిళా లోకం అంటూ గుండమ్మ కథ లో చెప్పిన విషయం నిజమవుతుంది. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో పురుషులకు ధీటుగా రాణిస్తున్నారు. అందులో మద్యం తాగడంలో కూడా మహిళలు పురుషులకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఏయే రాష్ట్రంలో మహిళ తాగుబోతులు ఎక్కువగా ఉన్నారనే విషయానికొస్తే.. 
Highest Women Alcohol Consumption: భారతదేశంలోని ఏ  రాష్ట్రంలో మద్యం సేవించడంలో పురుషుల కంటే మహిళలు  ముందు స్థానంలో ఉన్నారు. మన దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మహిళలు మద్యం సేవించడంలో పురుషులతో పోటీ పడుతున్నారు.

మద్యం, మాదక ద్రవ్యాలు అనేది కేవలం పురుషులకు మాత్రమేనా.. మేము తక్కువ తిన్నామా అని పురుషులతో పోటీ పడుతున్నారు కొంత మంది మహిళా మణులు. ఇటీవలి కాలంలో మహిళలు కూడా మాదకద్రవ్యాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారనేది కొన్ని అధ్యయానాల్లో వెల్లడైంది. మద్యం కూడా ఇదే కోవకు వస్తుంది. తాగడం అనేది స్టేటస్ సింబల్ గా మారిపోయింది కొన్ని ఎలైట్ ఫ్యామిలీస్ లో. 

గత కొన్నేళ్లుగా  చాలా మంది మహిళలు డ్రగ్స్‌కు, మద్యానికి బానిసలవుతున్నారు. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ఆధారంగా ప్రస్తుతం ఏ రాష్ట్రాల్లో మహిళలు ఎక్కువగా మాదకద్రవ్యాలు తీసుకుంటున్నారో విషయాన్ని వెల్లడించారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో 53 శాతం పురుషులు,  24 శాతం మహిళలు మద్యం తాగుతున్నారు. మహిళలు ఎక్కువగా మద్యం సేవించే రాష్ట్రంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ ముందు వరుసలో ఉంది.

మహిళలు ఎక్కువగా మద్యం సేవించే  రాష్ట్రాల్లో సిక్కిం రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ స్టేట్ లో 16.2 శాతం మంది మహిళలు మద్యం సేవించే అలవాటు ఉందట. అత్యధికంగా మద్యం తాగే మహిళలు ఉన్న రాష్ట్రాలలో అస్సాం మూడవ స్థానంలో ఉంది. NFHS-5 డేటా ప్రకారం అస్సాంలో 7.3% మంది మహిళలు మద్యం తాగుతున్నారని వెల్లడైంది. 

తెలంగాణ ప్రభుత్వం మద్యం ద్వరా రూ.40,000 కోట్ల ఆదాయాన్ని లక్ష్యంగా  పెట్టుకుంది. తెలంగాలో 6.7% మంది మహిళలు మద్యం తాగుతున్నట్టు జాతీయ ఆరోగ్య సర్వేలో వెల్లడైంది. జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో మద్యానికి బానిసైన మహిళల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందట.  జార్ఖండ్‌లో 6% కంటే ఎక్కువ మంది మహిళలు మద్యం తాగుతున్నారు.

పర్యాటకానికి ప్రసిద్ధి చెందిన అండమాన్, నికోబార్ దీవుల్లో డ 5% మంది మహిళలు మద్యం తాగుతున్నారని అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో NFHS-5 డేటా ప్రకారం 4.9% మంది మహిళలు మద్యం తాగుతున్నారని వెల్లడైంది.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం జాతీయ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకటించిన ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇందులో మహిళలను కించ పరిచే అగౌరవ పరిచే ఉద్యేశ్యం జీ మీడియాకు ఎంత మాత్రం లేదు.  ఈ చిత్రాలన్ని AI జనరేటెడ్ వి. నిజమైనవి కావు.   

