  • IndiGo Owner: ఇండిగో యజమాని ఎవరు? తండ్రి ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీని నడిపాడు.. కొడుకు ఒక విశాలమైన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాడు.. కానీ చివరికి ప్చ్..!!

Who Is Indigo Owner: దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దవడంతో ప్రయాణికులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఎయిర్ పోర్టుల్లో కౌంటర్ల దగ్గర ఫ్లైట్ సర్వీసుల సమాచారం కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నారు. బుధవారం మొదలైన ఈ గందరగోళ వాతావరణం ఇంకా కొనసాగుతోంది. తాజాగా 650 ఫ్లైట్స్ రద్దు చేసినట్లు ఇండిగో సంస్థ ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ఈ సంస్థ అసలు ఎవరి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది అనే ప్రశ్న అందరిలోనూ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
ఇంటర్‌గ్లోబ్ ఏవియేషన్‌కు చెందిన ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌కు రాహుల్ భాటియా నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయన మీడియాకు దూరంగా, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని నిశ్శబ్దంగా గడిపే వ్యాపారవేత్తగా పేరు సంపాదించుకున్నారు. కెనడాలో ఇంజనీరింగ్ చదివిన రాహుల్, ఢిల్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ అనే ట్రావెల్ ఏజెన్సీని నడిపిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త కపిల్ భాటియా కుమారుడు. విమానయాన రంగంలో రాహుల్ ప్రవేశం క్రమంగా ఇండిగోను దేశంలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అతిపెద్ద క్యారియర్‌గా నిలబెట్టింది.

2023 హురున్ జాబితా ప్రకారం రాహుల్ భాటియా నికర సంపద $3.5 బిలియన్లుగా నమోదైంది. కానీ 2025లో ఇండిగో షేర్ ధరల పెరుగుదలతో ఆయన ఆస్తులు $10 బిలియన్ల మార్కును దాటాయి. కంపెనీ వార్షిక టర్నోవర్ కంటే ఈ పెరుగుదల ఇంకా ఎక్కువగా ఉండటం ఇండిగో విలువను ప్రతిబింబిస్తుంది. రాహుల్ ఎయిర్‌లైన్‌తో పాటు గురుగ్రామ్‌లో మూడు ప్రీమియం హోటళ్లు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపారరంగానికి చేసిన సేవలకు ఎర్నెస్ట్ & యంగ్, ఎకనామిక్ టైమ్స్ వంటి సంస్థల నుండి పలుసార్లు అవార్డులను అందుకున్నారు.

ఇండిగోను రాహుల్ భాటియా ఒక్కడే నిర్మించలేదు. ఈ ప్రయాణంలో ఆయనతో పాటు రాకేష్ గంగ్వాల్ కీలక భాగస్వామిగా ఉన్నారు. ప్రారంభ దశలో ఇద్దరూ కలిసి సంస్థను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువచ్చారు. అయితే కాలక్రమేణా వారి మధ్య విభేదాలు పెరిగాయి. గంగ్వాల్ కంపెనీ కార్యకలాపాలు, బోర్డు నిర్ణయాలు, పారదర్శకతపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ వివాదాలు సెబీ, కోర్టులు, అలాగే లండన్ ఆర్బిట్రేషన్ వరకు వెళ్లాయి. చివరికి 2022లో గంగ్వాల్ బోర్డు నుండి వైదొలిగాడు. ఆ తర్వాత ఆయన ఇండిగోలోని వాటాలను దశలవారీగా విక్రయిస్తూ సంస్థ నుండి పూర్తిగా దూరమయ్యాడు.

గంగ్వాల్ వైదొలిగిన తర్వాత ఫిబ్రవరి 2022లో రాహుల్ భాటియా ఇంటర్‌గ్లోబ్ ఏవియేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా అధికారికంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఇండిగో కార్యకలాపాలు మరింత బలపడి 2023లో రోజునే రికార్డు స్థాయిలో 2,000 విమానాలను నడిపే స్థాయికి చేరుకుంది.

ప్రస్తుతం విమానాల సంఖ్య రోజుకు 2,700కు పెరిగి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 137 కంటే ఎక్కువ నగరాలను ఇండిగో ప్రతిరోజూ కలుపుతోంది. తక్కువ ఖర్చుతో గుడ్ సర్వీస్  అనే లక్ష్యంతో ఇండిగో తన విస్తరణ యాత్రను అదే వేగంతో కొనసాగిస్తోంది.

    ఇప్పటికీ ఆలస్యాలు, రద్దులు, సామాన్య ప్రయాణీకుల ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ విమానయాన రంగంలో ఇండిగో ఆధిపత్యం మాత్రం తగ్గలేదు. రాహుల్ భాటియా నిర్వహణలో సంస్థ కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరణ దశలో ఉన్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.  

