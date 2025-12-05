Indigo: ఇండిగో ప్రయాణీకులకు చుక్కలు.. మరో 600 ఫ్లైట్స్‌ రద్దుతో విమానాశ్రయంలోనే పడిగాపులు..

Indigo Flights Viral Photos: రెండు రోజులుగా చుక్కలు చూపిస్తున్న ఇండిగో విమానాలు.. తాజాగా మరో 600 సర్వీసులను కూడా రద్దు చేసింది. దీంతో హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబై విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరిగిపోయింది. వారు తీవ్ర ఆందోళనకు కూడా దిగుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇండిగో ఫ్లైట్స్ విమాన సర్వీసులు రద్దు కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన నగరంలోని ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాత్రి సమయంలో ఢిల్లీ వెళ్లి వచ్చేవారికి ఇండిగో సర్వీసులు రాత్రి నుంచి క్యాన్సల్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
ప్రయాణీకులు విమానాశ్రయాల్లో గంటల తరబడి వెయిట్ చేయడంతో ఫుడ్ తో పాటు నీటికి కూడా అవస్థలు ఏర్పడుతున్నట్లు.. రాత్రి నేలపై పడుకున్నామని కూడా వారు వాపోతున్నారు. ఇతర విమానాయన సంస్థలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నా ఇండిగోకే ఈ తిప్పలు ఎందుకు అంటే 12 గంటలు పైలెట్లకు రెస్ట్ ఇవ్వాలి అదనంగా అని డీజీసీఏ రూల్స్ పాస్ చేసింది.
దీనికోసం 18 నెలల గడువిచ్చి అదనంగా పైలట్లను కూడా నియమించాలని ఆదేశించింది. అయితే ఎయిర్ ఇండియా, ఆకాశ, విస్తారా ఈ మెరకు సర్దుబాటు చేసుకుంది. కానీ ఇండిగో మాత్రం పట్టించుకోలేదు. 60 శాతం మార్కెట్ ఉన్న సంస్థ సిబ్బందికి ఎందుకు నియమించలేదని చర్చనీయాంశం అయింది
20 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న ఇండిగో వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా అంతరాయం ఏర్పడడంతో ఒకసారిగా విమానాయన సంస్థ అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంది. క్యాబిన్ సిబ్బంది కొరతతో సాంకేతిక లోపాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసి ఇండిగో షెడ్యూల్ తిరిగి రూపొందించేలా చేసింది.
సాధారణంగా ప్రతిరోజు 2000 పై భాగాలు ఇండిగో విమానాలని నడుపుతుంది. ప్రధానంగా ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, కోల్ కత్తా, చెన్నై, గోవా వంటి ప్రదేశాలకు ఇది రాకపోకలు చేస్తుంది.ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాలన్నీటికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
ఇక ఆ విమానాశ్రయంలోని ప్రజలు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కోల్కతలోని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానంతో పాటు గోవా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం డబోలిన్, ముంబై విమానాశ్రయం, బెంగళూరు , ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలోని ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.