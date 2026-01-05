English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: తిరుమల భక్తులు ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బైపోయే వార్త.. మళ్లీ ప్రారంభమైన ఆ సర్వీసులు.. డిటెయిల్స్..

Tirumala: తిరుమల భక్తులు ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బైపోయే వార్త.. మళ్లీ ప్రారంభమైన ఆ సర్వీసులు.. డిటెయిల్స్..

Indigo good news for Tirumala pilgrims: శ్రీవారి భక్తులకు ఇండిగో భారీ శుభవార్త చెప్పింది. ఈ క్రమంలో గతంలో తలెత్తిన సంక్షోభంతో రద్దయిన విమాన సర్వీసులను మరల ప్రారంభించినట్లు ఇండిగో వెల్లడించింది. దీంతో భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
1 /6

తిరుమలకు ప్రతిరోజు  కూడా వేలాదిగా భక్తులు తరలి వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా కాచీగుడ, సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి నుంచి ప్రత్యేకంగా రైళ్లు ఉన్నాయి. అయితే.. చాలా  మంది భక్తులు ఇతర బస్సు మార్గాల్లో,ప్రైవేటు వాహనాల్లో కూడా వెళ్తారు.  

2 /6

ఇటీవల వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాల నేపథ్యంలో తిరుమలలో భారీగా రద్దీ కొనసాగుతుంది. మొత్తంగా జనవరి 8 వరకు తిరుమల ఉత్తర ద్వార దర్శనాలను భక్తులకు కల్పించనున్నారు.   

3 /6

అయితే.. ఇటీవల ఇండిగో విమానాల్లో ఏర్పడిన సంక్షోభం మూలంగా దేశ వ్యాప్తంగా అనేక విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి.దీంతో గతంలో హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే విమానాలను రద్దు చేసింది.

4 /6

ప్రస్తుతం ఇండిగో సర్వీసులు తిరిగి నార్మల్ గా మారాయి. దీంతో ఇండిగో హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి తమ సర్వీసుల్ని మరల ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్‌ - తిరుపతికి ఉదయం, మధ్యాహ్నం విమాన సర్వీసులు డిసెంబర్‌ 18వ తేదీ నుంచి రద్దయ్యాయి.   

5 /6

అయితే ఇటీవల మరల తిరుపతికి వెళ్లే ఇండిగో సర్వీసుల్ని మరల ప్రారంభించింది. ఇందులో మధ్యాహ్నం 2.25కు హైదరాబాద్‌ నుంచి బయలుదేరి తిరుపతికి 3.05 గంటలకు చేరుకుని 3.25 గంటలకు తిరిగి హైదరాబాద్‌ బయలుదేరే ఇండిగో విమాన సర్వీసును  పునఃప్రారంభించారు. దీంతో తిరుమల భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

6 /6

చాలా మంది తక్కువ సమయంలో తిరుమలకు వెళ్లాలని అనుకుంటారు. అలాంటివారికి మాత్రం ఇండిగో భారీ శుభవార్త చెప్పిందని చెప్పుకొవచ్చు.మొత్తంగా తిరుమలలో మాత్రం ప్రస్తుతం యథావిధిగా రద్దీ కొనసాగుతుంది.

tirumala Indigo flights Hyderabad to Tirupati flights indigo flight services Tirumala pilgrims Tirupati devotees Vaikunta dwara darshan TTD Latest News

Next Gallery

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.1000 బోనస్‌, ఫుల్‌ డీటెయిల్స్‌..!