  • IndiGo New CEO: ఇండిగో కొత్త బాస్‌గా విలియం వాల్ష్.. ఎవరీయన? రాకతోనే రాకెట్లలా దూసుకెళ్తున్న షేర్లు..!!

Who is Willie Walsh: ప్రస్తుతం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అసోసియేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్‌గా ఉన్న విలియం వాల్ష్.. ఆగస్టు 3 తర్వాత ఇండిగో సీఈవోగా బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. జూలై 31తో ఐఏటీఏలో ఆయన పదవీకాలం ముగియనుంది. బ్రిటీష్ ఎయిర్‌వేస్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలను నడిపిన అనుభవం ఉన్న వాల్ష్ రాక, ఇండిగోకు కొత్త ఊపునిస్తుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇండిగో ప్రస్తుత సీఈవో పీటర్ ఎల్బర్స్ మార్చి 10న వ్యక్తిగత కారణాలతో తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. నిజానికి ఆయన పదవీకాలం ముగియడానికి ఇంకా 18 నెలల సమయం ఉన్నప్పటికీ, ఊహించని విధంగా ఆయన తప్పుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది. గత ఏడాది డిసెంబర్‌లో ఎదురైన సాంకేతిక సమస్యలు, విమానాల రద్దు వంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. ఆయన వైదొలిగిన తర్వాత, సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు రాహుల్ భాటియా తాత్కాలిక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తూ, ఉద్యోగులకు  మై హూ నా (నేనున్నాను) అంటూ భరోసా ఇవ్వడం విశేషం.

ఎవరీ విలియం వాల్ష్? విలియం వాల్ష్ సామాన్యుడు కాదు.. ఆయనకు ఏవియేషన్ రంగంలో నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది.  1979లో 'ఏరో లింగస్'లో క్యాడెట్ పైలట్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆయన, అదే సంస్థకు 2001లో సీఈవో అయ్యారు.  2005 నుండి 2011 వరకు బ్రిటీష్ ఎయిర్‌వేస్ చీఫ్‌గా పనిచేశారు. ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభ సమయంలో ఆ సంస్థను సమర్థవంతంగా నడిపారు.  

ఏరో లింగస్, బ్రిటీష్ ఎయిర్‌వేస్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల మాతృ సంస్థ అయిన 'ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌లైన్స్ గ్రూప్' (IAG)ను స్థాపించి, 2020 వరకు దానికి సారథ్యం వహించారు.2021 నుండి ప్రపంచవ్యాప్త విమానయాన సంస్థల సమాఖ్య (IATA)కు ఎనిమిదవ డైరెక్టర్ జనరల్‌గా సేవలందిస్తున్నారు.  

ఇండిగో ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 64 శాతం మార్కెట్ వాటాతో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది. 440 ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్స్‌తో ప్రతిరోజూ 2,200 సర్వీసులను నడుపుతోంది. ఈ సందర్భంగా విలియం వాల్ష్ స్పందిస్తూ..  ఇండిగో పునాదులు చాలా బలంగా ఉన్నాయి. ఏవియేషన్ రంగంలో వస్తున్న మార్పులను అందిపుచ్చుకుని, ప్రపంచస్థాయిలో అగ్రగామిగా నిలిచేందుకు ఇండిగోకు గొప్ప అవకాశం ఉంది అని పేర్కొన్నారు.

స్టాక్ మార్కెట్‌లో ఇండిగో జోరు కొత్త సీఈవో నియామక వార్తతో ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకం పెరిగింది. ఈ ఏడాది ఇండిగో షేర్లు సుమారు 19 శాతం నష్టపోయినప్పటికీ, బుధవారం నాటి 4.4 శాతం పెరుగుదల కంపెనీకి పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. వాల్ష్ అనుభవం కంపెనీని ఆర్థికంగా, ఆపరేషనల్‌గా మరో మెట్టు ఎక్కిస్తుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

