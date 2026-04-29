Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!

Most Followed Indian Heroes on Instagram: ప్రస్తుతం హీరోల స్టార్ ఇమేజ్ కు వాళ్లను సోషల్ మీడియాలో ఫాలో అయ్యేవారి సంఖ్యపై ఎక్కువ ఆధారపడింది. ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంది ఫాలోవర్స్ అన్న మాట. ఇక మన దేశంలో ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు ఏప్రిల్ 2026 వరకు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నిలిచిన హీరోల విషయానికొస్తే..

 
1.సల్మాన్ ఖాన్.. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 72.7 మిలియన్ ఫాలోయర్స్ తో మన దేశంలో  అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోగా నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచారు. ప్రెజెంట్ తెలుగు దర్శకడు వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో నెక్ట్స్ మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను దిల్ రాజు భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నాడు. 

2. అక్షయ్ కుమార్.. బాలీవుడ్ ఖిలాడీ అక్షయ్ కుమార్ 66.3 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో రెండో స్థానంలో నిలిచారు. తాజాగా ఇతను ‘భూత్ బంగ్లా’ సినిమాతో మంచి హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. 

3. కార్తీక్ ఆర్యన్ -50.6 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో నెంబర్ 3లో నిలిచాడు. గత కొన్నేళ్లుగా బాలీవుడ్ లో వరుసగా హిట్ చిత్రాలతో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.   

4. హృతిక్ రోషన్ - బాలీవుడ్ గ్రీకు గాడ్ గా పేరొందిన హృతిక్ రోషన్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 49.9 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో నాల్కో స్థానంలో నిలిచాడు.  గతేడాది ఎన్టీఆర్ తో కలిసి ‘వార్ 2’  సినిమాతో పలకరించాడు.

5. షారుఖ్ ఖాన్ - బాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు షారుఖ్ ఖాన్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 49.6 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో ఐదో ప్లేస్ లో  ఉన్నారు. ఈ యేడాది షారుఖ్ .. కింగ్ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాడు. 

6. రణ్ వీర్ సింగ్ - బాలీవుడ్ దురంధర్ రణ్ వీర్ సింగ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 48.9 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో ఆరో స్థానంలో నిలిచాడు.  వరుసగా ‘దురంధర్’ సిరీస్ తో ఇండియా మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరో అయిపోయాడు. 

7.వరుణ్ ధావన్ -బాలీవుడ్ హీరో వరుణ్ ధావన్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 46.1 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో 7వ ప్లేస్ లో  ఉన్నారు. ఈ యేడాది ‘బార్డర్ 2’ మూవీతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా 2026లో బాలీవుడ్ లో తొలి హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది. 

8. టైగర్ ష్రాఫ్ - టైగర్ ష్రాఫ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 40.3 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 8లో కొనసాగుతున్నాడు. గత కొంత కాలంగా వరుస ఫ్లాపులు ఈయన్ని పలకరిస్తున్నాయి. 

9. అల్లు అర్జున్ - పుష్ప సిరీస్ తో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా సత్తా చాటిన అల్లు అర్జున్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 28.3 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 9లో నిలిచారు. సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచారు. 

10. విజయ్ దేవరకొండ - విజయ్ దేవరకొండ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 23.6 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 10లో నిలిచారు. ఈ యేడాదే రష్మికతో వివాహా బంధంతో ఒకటయ్యారు.    

Indian Heroes Instagram Followers Salman Khan allu arjun Akshay Kumar South Heroes Instagram Followers allu arjun Ram charan Vijay Devarakonda Tollywood Bollywood

