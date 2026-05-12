/Telangana Government: తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. పేదల కోసం భారీ నిర్ణయం.. జూన్ 2పై అందరి చూపు!

Big Update:తెలంగాణలో సొంతిల్లు లేని పేద కుటుంబాలకు మరో శుభవార్త వచ్చింది. రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం రెండో విడతను జూన్ 2న ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ ప్రకటనతో ఎంతోకాలంగా ఇల్లు కోసం ఎదురుచూస్తున్న పేద ప్రజల్లో ఆనందం నెలకొంది.
మంత్రి మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో సొంతిల్లు లేని ప్రతి పేద కుటుంబానికి ఇల్లు అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం అధికారులు వేగంగా పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో పేదలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి, అక్కడి నుంచి 5 నుంచి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో స్థలాలను ఎంపిక చేయాలని సూచించారు.
ప్రభుత్వం ఈ పథకం ద్వారా పేదలకు మంచి సౌకర్యాలతో ఇళ్లు నిర్మించాలని భావిస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పాటు పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా అర్హులైన వారికి ఇళ్లు ఇవ్వాలని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఇప్పటికే మొదటి విడతలో అనేక కుటుంబాలు లబ్ధి పొందినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
అలాగే గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రారంభమైన హైదరాబాద్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల పనులపై కూడా మంత్రి స్పందించారు. పూర్తికాని ఇళ్ల నిర్మాణాలను త్వరగా పూర్తి చేసి, ఈ నెలాఖరు నాటికి అర్హులకు కేటాయించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో హైదరాబాద్లో కూడా ఎంతోమంది పేదలకు ఊరట లభించనుంది.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం తెలంగాణలో కీలక సంక్షేమ పథకాలలో ఒకటిగా మారుతోంది. సొంత ఇల్లు అనే కలను నెరవేర్చుకోవాలని ఆశిస్తున్న పేద కుటుంబాలకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. జూన్ 2న ప్రారంభమయ్యే రెండో విడతపై ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ప్రజలు కూడా ఈ పథకం ద్వారా తమకు ఇల్లు వస్తుందని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు.