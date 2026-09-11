/Indiramma Housing Scheme: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం..ఎంపిక కాని వారికి రూ.10,000 రీఫండ్.. నేటి నుంచే డబ్బులు జమ

Indiramma Housing Scheme: తెలంగాణలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి సంబంధించి దరఖాస్తుదారులకు కీలక సమాచారం వెలువడింది. ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ ఎంపిక కాని వారికి ఊరట కలిగించే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. దరఖాస్తు సమయంలో చెల్లించిన రూ.10,000 మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించనున్నట్లు హౌసింగ్ బోర్డు వర్గాలు వెల్లడించినట్లు సమాచారం.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ద్వారా సొంత ఇల్లు లేని పేద కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఇళ్లను అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఈ పథకానికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అర్హతలు, ఇతర నిబంధనల ఆధారంగా లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ కొనసాగింది. అయితే దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ అవకాశం లభించలేదు.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఎంపిక కాని దరఖాస్తుదారులకు రూ.10,000 రీఫండ్ చేయనున్నారు. నేటి నుంచి ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని తెలుస్తోంది. దరఖాస్తు సమయంలో ఏ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు ఇచ్చారో, అదే ఖాతాలోకి డబ్బును జమ చేయనున్నట్లు సమాచారం.
అయితే కొంతమంది దరఖాస్తుదారులు తమ ఫోన్ నంబర్లను తప్పుగా నమోదు చేసినట్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఫోన్ నంబర్ వివరాలను సరిచేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించినట్లు సమాచారం. ఇందుకోసం తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్లో మార్పులు చేసుకునే అవకాశం అందుబాటులో ఉంచినట్లు పేర్కొన్నారు.
దరఖాస్తుదారులు అధికారిక వెబ్సైట్లో తమ వివరాలను పరిశీలించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఫోన్ నంబర్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవడం మంచిది. వివరాల్లో తప్పులు ఉంటే అందుబాటులో ఉన్న సవరణ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి.
ఇప్పటివరకు 16 నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 60,720 దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు సమాచారం. వీటిలో దాదాపు 40 వేల మంది ఎంపిక కాలేదని తెలుస్తోంది. దీంతో ఎంపిక కాని వారికి రూ.10,000 తిరిగి రావడం కొంత ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది. అయితే రీఫండ్కు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన ప్రక్రియ, డబ్బు ఖాతాలో జమ అయ్యే సమయం వంటి వివరాలను దరఖాస్తుదారులు అధికారిక సమాచారంతో నిర్ధారించుకోవడం మంచిది. ఎవరైనా అనధికారిక వ్యక్తులకు బ్యాంకు వివరాలు లేదా OTPలు ఇవ్వకూడదు. అధికారిక వెబ్సైట్లోనే సమాచారాన్ని పరిశీలించాలి.