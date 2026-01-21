English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Indiramma Illu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లు.. 23 వేలమంది ఖాతాల్లో డబ్బులు జమా, వెంటనే మీరూ చెక్ చేసుకోండి..!

Telangana Govt Deposited Indiramma Illu Funds: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. 23 వేల మంది ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం డబ్బులు జమ చేసింది. రికార్డు స్థాయిలో ఈ వారం ఇంతమంది ఖాతాల్లో రూ.261.51 కోట్లు చెల్లించినట్లు హౌసింగ్ ఎండి గౌతమ్ తెలిపారు. మార్చి వరకు లక్ష ఇల్లు పూర్తి చేసి ఇవ్వడమే తదుపరి లక్ష్యంగా తెలిపారు. ఈ మేరకు పనుల పూర్తి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 
 తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు ఇల్లు కట్టించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల (Indiramma Illu) ద్వారా నిధులను మంజూరు చేసింది. రెండు రోజుల్లోనే 23 వేల మంది లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో ఈ నిధులను మంజూరు చేసింది.  

 రికార్డు స్థాయిలో ఈవారం  23 వేల మంది ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఖాతాలో ఏకంగా రూ.261.51 కోట్లు చెల్లించినట్లు హౌసింగ్ ఎండి గౌతమ్ తెలిపారు. మార్చి వరకు పూర్తిచేసే విధంగా తదుపరి దశను కూడా ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.  

 రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2.5 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు ప్రారంభమైనట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఇందిర మహిళ పథకంలో రూ.4,350 కోట్లకు పైగా నిధులు విడుదల చేశామన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధిదారులకు పూర్తి పారదర్శకతతో ఎలాంటి జాప్యం కూడా జరగకుండా నిధులను మంజూరు చేస్తున్నారు.  

 ప్రధానంగా ఎలాంటి మోసాలకు తావు ఇవ్వకుండా ఆధార్ నంబర్ ఆధారిత చెల్లింపుల ద్వారా అత్యంత పారదర్శకంగా ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తున్నారు. బేస్మెంట్, గోడలు, శ్లాబ్ దశ నిర్మాణాలు చేపడుతున్న వారికి ప్రాధాన్యమిస్తూ బిల్లులను మంజూరు చేశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ దశల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి.  

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం నిబంధనల ప్రకారం ఇల్లు నిర్మించుకునే వారికి ప్రతి సోమవారం సకాలంలో బిల్లులు కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.. ఇప్పటికే లక్ష ఇళ్లను మార్చి నాటికి పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కలెక్టర్లు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో పనులను పర్యావేక్షిస్తున్నారు. లబ్దిదారులకు ఎలాంటి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు నిధులను విడుదల చేస్తోంది.

Indiramma Illu Scheme Telangana Housing Scheme Indiramma Illu Latest News Telangana Govt Housing Funds

