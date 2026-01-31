Mangli Sister Photo: సింగర్ మంగ్లీ చెల్లెల్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? 'ఊ అంటావా..ఊఊ అంటావా' పాటతో ఊపేసిన పాప ఈమెనే!

Mangli Sister Indravati Chauhan: ప్రముఖ ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ సోదరి, 'పుష్ప' ఫేమ్ ఇంద్రావతి చౌహాన్ సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్నారు. తన హస్కీ వాయిస్తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఇంద్రావతి, నిత్యం ట్రెడిషనల్ లుక్లో కనిపించే ఈమె ఇప్పుడు తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్తో వార్తల్లో నిలిచారు.
అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప' సినిమాలో 'ఊ అంటావా.. ఊ ఊ అంటావా' పాట ఇంద్రావతి కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. ఈ ఒక్క పాటతో ఆమె రాత్రికి రాత్రే స్టార్ అయిపోయారు. కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళం, ఇతర భాషల్లోనూ ఆమెకు అవకాశాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
సాధారణంగా ఇంద్రావతి గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఉండే లంగా-ఓణీలు లేదా చీరకట్టులో కనిపిస్తుంటారు. కానీ తాజాగా ఆమె షేర్ చేసిన మోడ్రన్ ఫొటోస్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. వెస్ట్రన్ దుస్తుల్లో ఆమెను చూసిన నెటిజన్లు "హీరోయిన్ మెటీరియల్" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఇంద్రావతి ఇన్స్టాగ్రామ్లో తన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్తో పాటు పర్సనల్ అప్డేట్స్ను కూడా ఎప్పటికప్పుడు షేర్ చేస్తూ ఫాలోవర్లను అలరిస్తుంటారు. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఫోటోల్లో ఆమె కాన్ఫిడెంట్ లుక్స్, స్టైలిష్ పోజులు కుర్రకారును మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి.
ఒకప్పుడు మంగ్లీ చెల్లెలిగానే గుర్తింపు ఉన్నా, ఇప్పుడు తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక శైలిని ఏర్పరుచుకున్నారు ఇంద్రావతి. మంగ్లీ ఫోక్, మెలోడీ సాంగ్స్తో బిజీగా ఉంటే, ఇంద్రావతి ఐటమ్ సాంగ్స్, హస్కీ నంబర్లతో అదరగొడుతున్నారు.
గాత్రంతోనే కాకుండా తన గ్లామర్తోనూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఇంద్రావతి చౌహాన్, త్వరలో మరిన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో అలరించబోతున్నారు. ఈ ఫోటోలు చూస్తుంటే భవిష్యత్తులో ఆమె వెండితెరపై నటిగా కనిపించినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు.