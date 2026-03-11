Induction Cooktop: సిలిండర్ కొరత ఎఫెక్ట్.. దుమ్ము రేపుతోన్న ఇండక్షన్ స్టవ్ అమ్మకాలు..!!

Induction Cooktop: ప్రపంచ రాజకీయ పరిణామాలు కొన్ని సందర్భాల్లో సాధారణ ప్రజల రోజువారీ జీవితాలపైనా ప్రభావం చూపుతుంటాయి. ప్రస్తుతం ఇరాన్ ప్రాంతంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల ప్రభావం భారతదేశంలో కూడా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా వాణిజ్య అవసరాల కోసం వినియోగించే ఎల్పీజీ సరఫరాలో కొన్ని నగరాల్లో అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయనే వార్తలు వెలువడడంతో ప్రజల్లో ఆందోళన పెరిగింది. ఈ పరిస్థితి కారణంగా హోటళ్లు, చిన్న ఆహార వ్యాపారాలు మాత్రమే కాకుండా గృహ వినియోగదారులు కూడా ప్రత్యామ్నాయ వంట పద్ధతుల కోసం వెతకుతున్నారు.
గ్యాస్ సరఫరాపై అనిశ్చితి నెలకొనడంతో విద్యుత్ ఆధారిత వంట ఉపకరణాలపై డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఇండక్షన్ కుక్టాప్లు ఇప్పుడు వినియోగదారుల మొదటి ఎంపికగా మారుతున్నాయి. గ్యాస్ అందుబాటులో లేకపోయినా లేదా ఆలస్యమవుతుందనే భయంతో చాలా మంది కుటుంబాలు ఇండక్షన్ స్టౌవ్లను కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించాయి. ఈ మార్పు ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఇండక్షన్ కుక్టాప్లకు డిమాండ్ భారీగా పెరిగినట్లు పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సాధారణంగా రోజువారీగా అమ్ముడయ్యే పరిమాణంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు దాదాపు 10రెట్లు ఎక్కువగా విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల అనేక ప్లాట్ఫామ్లలో కొన్ని మోడళ్లు స్టాక్లో లేకుండా పోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఇ-కామర్స్ రంగంలో కూడా ఇదే ధోరణి కొనసాగుతోంది. అమెజాన్ ప్రకారం గత 24 గంటల్లో ఇండక్షన్ కుక్టాప్ల ఆర్డర్లు దాదాపు ఇరవై రెట్లు పెరిగాయి. మరో ప్రముఖ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన ఫ్లిప్ కార్ట్ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం గత నాలుగు నుంచి ఐదు రోజుల్లో అమ్మకాలు సాధారణంగా మూడు నుంచి నాలుగు వారాల్లో జరిగే విక్రయాల కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ, కోల్ కతా, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కువగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని కంపెనీలు చెబుతున్నాయి.
ఇండక్షన్ కుక్టాప్లకు మాత్రమే కాకుండా ఇతర విద్యుత్ వంట ఉపకరణాలకు కూడా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లు, కెటిల్స్, ఎయిర్ ఫ్రైయర్ల వంటి ఉత్పత్తులు కూడా ఎక్కువగా కొనుగోలు అవుతున్నాయి. గ్యాస్పై ఆధారపడకుండా వంట చేసేందుకు వీలుగా ఉండటంతో వినియోగదారులు ఈ పరికరాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.ఆన్లైన్ మార్కెట్తో పాటు ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్లలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైల్ చైన్ అయిన విజయ్ సేల్స్ దుకాణాల్లో గత రెండు రోజులుగా ఇండక్షన్ కుక్టాప్ల కోసం వచ్చే కస్టమర్ల సంఖ్య అకస్మాత్తుగా పెరిగిందని సిబ్బంది చెబుతున్నారు. చాలా స్టోర్లలో స్టాక్ వేగంగా ఖాళీ అవుతున్నట్లు సమాచారం.
అదే విధంగా క్రోమా స్టోర్లను నిర్వహిస్తున్న ఇన్ఫినిటి రిటైల్ సంస్థ అధిపతి శిబాశిష్ రాయ్ కూడా ఈ పెరుగుదలపై స్పందించారు. గత కొన్ని రోజుల్లో ఇండక్షన్ కుక్టాప్లకు డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగిందని ఆయన తెలిపారు. ఆసక్తికరంగా ఏమిటంటే కొందరు వినియోగదారులు ఒకేసారి రెండు లేదా మూడు యూనిట్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఇది సాధారణంగా అరుదుగా కనిపించే పరిస్థితి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే క్రోమా స్టోర్లలో ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ల అమ్మకాలు కూడా దాదాపు రెట్టింపు అయినట్లు వెల్లడించారు.
ఇక మరోవైపు ప్రజల్లో పెరుగుతున్న భయాందోళనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కూడా స్పందించింది. దేశంలో గ్యాస్ సరఫరా సరిపడా ఉందని అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. అవసరం లేకుండా భయంతో గ్యాస్ బుకింగ్లు చేయవద్దని ప్రజలను కోరింది. భారతదేశం తన ఎల్పీజీ అవసరాల్లో దాదాపు 60 శాతం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ఆ దిగుమతుల్లో దాదాపు 90 శాతం సరుకు హార్ముజ్ జలసంధి మార్గం ద్వారా వస్తుంది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా ఉన్నప్పటికీ దేశీయ సరఫరాపై పెద్దగా ప్రభావం పడకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది.
ఇప్పటికే దేశీయ ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని సుమారు 25 శాతం వరకు పెంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా గృహ వినియోగదారులు, ఆసుపత్రులు, విద్యా సంస్థలకు గ్యాస్ సరఫరాకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. సరఫరా వ్యవస్థను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక కమిటీని కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మరియు ఇతర వాణిజ్య రంగాలకు గ్యాస్ పంపిణీ పారదర్శకంగా జరిగేలా పర్యవేక్షిస్తోంది.అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు దేశీయ మార్కెట్పై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. గ్యాస్ సరఫరాపై భయాలు పెరిగిన నేపథ్యంలో విద్యుత్ ఆధారిత వంట పరికరాల వినియోగం పెరుగుతోంది. అయితే పరిస్థితి నియంత్రణలోనే ఉందని ప్రభుత్వం చెబుతున్న నేపథ్యంలో మార్కెట్ పరిస్థితులు రాబోయే రోజుల్లో ఎలా మారతాయో చూడాల్సి ఉంది.