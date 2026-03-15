Induction Electricity Bill: ఇండక్షన్ కుక్కర్ 1 గంట వాడితే కరెంట్ బిల్లు ఎంత వస్తుందో తెలిస్తే షాక్ తగలడం పక్కా..!!

Induction Electricity Bill: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకున్న రాజకీయ పరిణామాలు.. ఇప్పుడు సాధారణ ప్రజల జీవనశైలిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో నెలకున్న ఉద్రిక్తతలు ఇంధన సరఫరాపై భారీ ఎఫెక్ట్ పడుతోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త చర్యల తర్వాత ఇరాన్ తో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం కూడా అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లో అనిశ్చితి నెలకునేందుకు కారణం అయ్యింది. ఈ ప్రభావం భారత్ సహా అనేక దేశాల్లో కనిపిస్తోంది.
ప్రపంచ చమురు, గ్యాస్ సరఫరాల్లో కీలక పాత్ర పోషించే సముద్ర మార్గం హర్మూజ్. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు వెళ్లే చమురు, గ్యాస్ సరఫరాల్లో అధిక భాగం ఈ మార్గం గుండే వెళ్తుంది. ఈ మార్గంలో ఎలాంటి అంతరాయం వచ్చినా.. ఇంధన సరఫరాపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ మధ్య పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతంలో భద్రతపై ఆందోళనలు పెరగడంతో ఇంధన సరఫరా భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి నెలకొంది.
అయితే ఇప్పుడు భారత్ లోనూ ఈ పరిణామాల ప్రభావం చర్చకు కారణం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఎల్పీజీ సిలిండర్ల లభ్యతపై కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీనితో వంటకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై ప్రజలు దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఫలితంగా ఇండక్షన్ కుక్టాప్ల కొనుగోలు ఇటీవల వేగంగా పెరుగుతోంది. గ్యాస్పై ఆధారపడకుండా విద్యుత్తుతో వంట చేసేందుకు ఇది సులభమైన మార్గంగా మారుతోంది.
మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఇండక్షన్ కుక్టాప్లు సాధారణంగా 1200 వాట్ల నుంచి 2200 వాట్ల వరకు సామర్థ్యంతో ఉంటాయి. వాటి విద్యుత్ వినియోగం కూడా ఆ సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, 2000 వాట్ల ఇండక్షన్ కుక్టాప్ను ఒక గంటపాటు ఉపయోగిస్తే సుమారు 2 యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగమవుతుంది. అదే 1200 వాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న ఇండక్షన్ను ఒక గంట నడిపితే దాదాపు 1.2 యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం జరుగుతుంది.
భారతదేశంలో విద్యుత్ ధర రాష్ట్రానికొకలా ఉన్నప్పటికీ సగటున యూనిట్కు సుమారు ₹6 నుంచి ₹8 వరకు ఉంటుంది. ఈ లెక్కల ప్రకారం 2000 వాట్ల ఇండక్షన్ను ఒక గంట ఉపయోగిస్తే సుమారు ₹12 నుంచి ₹16 వరకు ఖర్చవుతుంది. అదే 1200 వాట్ల ఇండక్షన్ను ఒక గంటపాటు ఉపయోగిస్తే సుమారు ₹7 నుంచి ₹10 వరకు విద్యుత్ ఖర్చవుతుంది.
ఇలా చూస్తే ఇండక్షన్ కుక్టాప్తో వంట చేయడం పెద్దగా ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాదు. అంతేకాదు, వంట త్వరగా పూర్తవడం, మంట లేకుండా భద్రంగా ఉపయోగించుకోవడం వంటి ప్రయోజనాల వల్ల కూడా ఇండక్షన్ స్టవ్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఎల్పీజీ సరఫరాపై అనిశ్చితి ఉన్న సమయంలో చాలా మంది కుటుంబాలు ఈ విద్యుత్ ఆధారిత వంట పరికరాలను ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా పరిశీలిస్తున్నాయి.