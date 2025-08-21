English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Infinix HOT 60i 5G Price: రూ.600లోపే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Infinix 5G మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

Infinix HOT 60i 5G Price: రూ.600లోపే Infinix HOT 60i 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన ఛాన్స్‌గా భావించవచ్చు.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌తో ఈ మొబైల్ చీప్ ధరకే లభిస్తోంది..

Infinix HOT 60i 5G Price Cut: భారత మార్కెట్‌లో Infinix స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ తనదైన శైలిలో ముద్ర వేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. అత్యంత చీప్‌ ధరల్లోనే అద్భుతమైన మొబైల్స్‌ను విడుదల చేస్తూ మంచి డిమాండ్‌ సొంతం చేసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా తమ చౌకైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌తో మిడిల్‌ క్లాస్‌ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇటీవలే ఈ కంపెనీ కొత్త మొబైల్‌ను విడుదల చేసింది.
ఈ ఏడాది ఆగస్టు నెలలో విడుదలైన Infinix HOT 60i 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన గుర్తింపు లభించింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..  

ఈ Infinix HOT 60i 5G  స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.75 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేతో మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో పాటు 670 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ఆక్టాకోర్ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత XOS 5.1 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతోంది..  

ఈ Infinix HOT 60i 5G స్మార్ట్ ఫోన్  ఎంతో శక్తివంతమైన  6000mAh బ్యాటరీతో పాటు 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు 10W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్‌లో 5MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన సర్కిల్ టు సెర్చ్, AI కాల్ ట్రాన్స్లేషన్, AI రైటింగ్ అసిస్టెంట్‌తో పాటు ప్రత్యేకమైన AI ఎరేజర్, AI వాల్ పేపర్ జనరేటర్‌, ఫోలాక్స్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ వంటి AI ఫీచర్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో USB టైప్-C పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్, బ్లూటూత్ 5.4 వంటి కనెక్టీవిటీ ఫీచర్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది..  

ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులో ఉంది. దీని బేస్‌ వేరియంట్‌ ధర రూ.9,299తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కొనుగోలు చేస్తే కేవలం రూ.8,999కే ఈ మొబైల్‌ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

ఇక ఈ Infinix HOT 60i 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మరింత చీప్‌ ధరకే పొందడానికి ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా వినియోగించవచ్చు. దీని కోసం ఏదైన బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్చేంజ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.8,750 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్‌ బోనస్‌ను ఫోన్ ధర నుంచి తీసేస్తే దాదాపు రూ. 549కే ఈ మొబైల్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

