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Infinix Note 60 Pro: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.40 వేల Infinix NOTE 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం రూ.5,999లకే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 06, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:52 PM IST

Infinix Note 60 Pro Massive Discount On Flipkart: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Infinix NOTE 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌తో పాటు అదనపు ఎక్స్చేంజి బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే చాలా చీప్  ధరకే పొందవచ్చు. 

Infinix Note 60 Pro Massive Discount On Flipkart: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ Infinix బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మంచి మొబైల్ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌తో పాటు అదనంగా ఎక్స్చేంజి బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. వీటన్నిటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చాలా చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

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Infinix NOTE 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌

Infinix NOTE 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై స్పెషల్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.39,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేస్తే 20 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. దీంతో మీకు ఇది కేవలం రూ.31,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Infinix Note 60 Pro Specs2/5

రూ.1,500 వరకు డిస్కౌంట్

ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని కూడా వినియోగించి ఈ Infinix NOTE 60 Pro మొబైల్ కొనుగోలు చేస్తే చాలా తగ్గింపు ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.. ఇక బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు తో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.   

Infinix Mobile Discount3/5

రూ.5,999కే సొంతం..

దీనిపై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ స్పెషల్ ఆఫర్‌ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే సగం కంటే తక్కువ ధరకే పొందవచ్చు.. అయితే, ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ లో భాగంగా మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.26 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.5,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

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144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టు

Infinix NOTE 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.78 ఇంచుల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 4500 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది..స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం Corning Gorilla Glass 7i  గ్లాస్ ని కూడా అందించారు..  

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సాఫ్ట్‌వేర్‌

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో పవర్‌ఫుల్ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm ఆర్కిటెక్చర్) చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత XOS సాఫ్ట్‌వేర్‌పై నడుస్తుంది. అలాగే అద్భుతమైన ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్‌తో కూడిన 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.. ఇదే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

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