/Pooja Hegde house: పూజా హెగ్డే రూ.45 కోట్ల విలాసవంతమైన ఇల్లు.. ఈ రెండే ప్రత్యేక ఆకర్షణలు!

Pooja Hegde house:సౌత్, బాలీవుడ్ సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే ప్రస్తుతం ముంబైలోని బాంద్రా ప్రాంతంలో ఉన్న విలాసవంతమైన సముద్ర తీర అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ.45 కోట్లు అని సమాచారం. దాదాపు 4,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఈ ఇల్లు అందమైన ఇంటీరియర్తో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.
పూజా హెగ్డే ఇల్లు మొత్తం తెలుపు రంగు థీమ్లో అలంకరించారు. గోడలు, ఫర్నిచర్, సీలింగ్ వంటి చాలా భాగాలు తెలుపు రంగులో ఉండటంతో ఇల్లు చాలా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుంది. మధ్య మధ్యలో ఆకుపచ్చ మొక్కలు, రంగురంగుల ఫర్నిచర్ ఇంటికి మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చాయి.
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండటం ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఈ ఎంట్రన్స్కు లండన్ స్టైల్ లుక్ ఇచ్చారు. ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే విశాలమైన లివింగ్ రూమ్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ బేబీ పింక్ రంగులో ఉన్న పెద్ద ఎల్-షేప్ సోఫా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఖాళీ సమయాల్లో అక్కడే కూర్చొని పుస్తకాలు చదవడం తనకు ఇష్టమని పూజా గతంలో చెప్పింది.
ఇంట్లో ఓపెన్ కిచెన్ కూడా ఎంతో అందంగా రూపొందించారు. తెలుపు టైల్స్, నీలం రంగు క్యాబినెట్లు, చెక్కతో చేసిన డ్రాయర్లు కిచెన్కు ప్రత్యేక లుక్ ఇచ్చాయి. అవసరమైనప్పుడు స్లైడింగ్ డోర్లతో కిచెన్ను మూసివేసే సౌకర్యం కూడా ఉంది. వంట చేస్తూనే అతిథులతో మాట్లాడేందుకు ఈ డిజైన్ ఉపయోగపడుతుందని పూజా తెలిపింది.
పూజా ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా వాక్-ఇన్ క్లోజెట్ కూడా ఉంది. ఇందులో ఆమె దుస్తులు, షూస్, హ్యాండ్బ్యాగ్స్ను అందంగా అమర్చారు. ఇదే ప్రదేశాన్ని కొన్నిసార్లు వర్క్ స్పేస్గా కూడా ఉపయోగిస్తానని ఆమె చెప్పింది. ఇంటి కారిడార్లో కుటుంబ ఫోటోల బదులుగా తనకు ఇష్టమైన సినిమాల పోస్టర్లను ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టింది. రంగ్ దే బసంతి, చుప్కే చుప్కేతో పాటు దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ సినిమాల పోస్టర్లు కూడా అక్కడ కనిపిస్తాయి.
బెడ్రూమ్లో హోమ్ థియేటర్, పెద్ద టెలివిజన్, ప్రొజెక్టర్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇష్టమైన సినిమాలను అక్కడే చూసి విశ్రాంతి తీసుకుంటానని పూజా తెలిపింది. అదే గదిలో ఆమె అందుకున్న అవార్డులను కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు.ప్రస్తుతం జన నాయకగన్ సినిమా విజయంతో పూజా హెగ్డే మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. అదే సమయంలో ఆమె విలాసవంతమైన ఇంటి ఫోటోలు, వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అందమైన డిజైన్, ప్రశాంతమైన వాతావరణం, సముద్ర దృశ్యంతో ఈ ఇల్లు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.