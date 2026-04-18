Hero Yash: టాక్సిక్‌ హీరో యష్ లగ్జరీ ఇల్లు లోపలి భాగం ఫొటోలు చూసేయండి

Yash Luxury House Inside Photos: కేజీఎఫ్ సినిమాలతో సంచలన హిట్ పొంది పాన్ ఇండియా స్టార్గా నిలిచిన యష్ పడిలేచిన కెరటం. జీవితంలో ఎన్నో కష్టనష్టాలకు ఓర్చి విజయం పొంది ఇప్పుడు స్టార్ హీరోగా నిలిచాడు. అతడికి ఉన్న విలాసవంతమైన ఇంటి ఫొటోలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
రాకింగ్ స్టార్ యష్కు విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. ఆ ఇల్లు ఎలా ఉంది? ఇంట్లో ఎలాంటి ఇంటీరియర్ ఉపయోగించారు.. ఫర్నీచర్ తదితర లోపల ఎలా ఉందో చూసేద్దాం. పాన్ ఇండియా స్టార్ యశ్ ఎలా ఉందో వాటి ఫొటోలు చూసేయండి.
యశ్ ఇంట్లో ఆధునిక ఫర్నీచర్, బాల్కనీ అందంగా ఉండగా.. రాధికా పండిట్ ఆ ఇంటిని ఎంత అందంగా ఉంచుతుందో ఫొటోలు చూస్తే అర్థమవుతోంది. యశ్ సతీమణి రాధికా పండిట్ అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న ఫొటోలు ఇలా ఉన్నాయి.
రాకింగ్ స్టార్ జంట యశ్, రాధిక పండిట్కు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. బెంగళూరు నడిబొడ్డున ఒక గోల్ఫ్ కోర్సు సమీపంలో ఉన్న ఒక ప్రముఖ అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్నారు. యశ్-రాధిక పండిట్ పెంట్హౌస్ చాలా విలాసవంతమైనది. యశ్ ఇంటికి తోట ఉంది. ఆ ఇంట్లో చాలా ఆధునిక ఫర్నిచర్ ఉంది.
సాంప్రదాయ శైలుల కలయికతో యష్, రాధిక ఇల్లు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఆధునికతను జోడించి ఇంటిని తీర్చిదిద్దుకున్నారు. ఈ ఇంట్లో యశ్ సతీమణి రాధిక పండిట్ అనేక ఫొటోషూట్లు చేసింది.
శాండల్వుడ్ క్యూట్ కపుల్గా పేరుగాంచిన యష్ మరియు రాధిక పండిట్లకు ఒక డ్యూప్లెక్స్ ఇల్లు ఉంది, మరియు ఆ ఇంటి మెట్లకు బంగారు రంగు వేయడంతో అది కొత్త మెరుపును సంతరించుకుంది. ఆ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ ఇంటిలోని లివింగ్ ఏరియా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అందరూ సోఫాలో కూర్చుని టీవీ చూస్తుంటారు. ఈ లివింగ్ ఏరియాకు అనుబంధంగా ఒక బాల్కనీ కూడా ఉంది. ఆ బాల్కనీలో అందమైన పూల మొక్కలు నాటారు. ఇక విశాలమైన హాల్కు అందంగా ఇంటీరియర్ను డిజైన్ చేశారు.