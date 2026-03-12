Tamannaah Bhatia: ₹16.6 కోట్ల విలాసవంతమైన ఇంటిలో తమన్నా .. అరేబియా సముద్రం కనిపించే ఈ ఇల్లు సీక్రెట్స్ ఇవే..!

Tamannaah Bhatia House: దక్షిణాది స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా సినిమాలతో మాత్రమే కాకుండా తన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంది. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో ఎన్నో హిట్ సినిమాలు చేసిన ఆమె ముంబైలో ఒక అద్భుతమైన విలాసవంతమైన ఇంటిలో నివసిస్తోంది. ఈ ఇల్లు ముంబైలోని ప్రముఖ ప్రాంతమైన జూహూలో ఉంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ విలువ సుమారు ₹16.6 కోట్లు అని సమాచారం.
తమన్నా నివసించే ఈ ఇల్లు జూహూ–వర్సోవా లింక్ రోడ్ వద్ద ఉన్న ఒక హై రైజ్ బిల్డింగ్లో 22వ అంతస్తులో ఉంది. ఈ ఇంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అక్కడి నుంచి అరేబియా సముద్రం చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. పెద్ద పెద్ద కిటికీలు ఉండటం వల్ల ఇంటిలో సహజ కాంతి ఎక్కువగా వస్తుంది.
ఇంటి డిజైన్ చాలా సింపుల్.. మోడ్రన్ స్టైల్లో ఉంటుంది. తెలుపు, క్రీమ్ మరియు పాస్టల్ కలర్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగించారు. ఇంట్లో ఉండే ఫర్నిచర్ కూడా చాలా స్టైలిష్గా మరియు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఈ ఇంటిని చూసినవారికి ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం అనిపిస్తుంది.
తమన్నా ఇంటిలోని లివింగ్ రూమ్.. చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అక్కడ వెల్వెట్ సోఫాలు, అందమైన కాఫీ టేబుల్.. కొంత ప్రత్యేకమైన డెకరేషన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. గదిలో అందమైన చిత్రాలు, పూల మొక్కలు మరియు తాజా పూలతో అలంకరించారు. లివింగ్ రూమ్ పక్కనే డైనింగ్ ఏరియా ఉంటుంది. అక్కడ మోడ్రన్ డైనింగ్ టేబుల్.. ఆకర్షణీయమైన లైట్ చాండెలియర్ ఉంటాయి.
ఇంటిలోని బెడ్రూమ్ కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సాఫ్ట్ కలర్స్, లైట్ లైటింగ్ వల్ల ఆ గది చాలా రిలాక్సింగ్గా అనిపిస్తుంది. బెడ్రూమ్లో వాక్-ఇన్ క్లోజెట్ మరియు ప్రత్యేకమైన వానిటీ కార్నర్ కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ తమన్నా తన డిజైనర్ డ్రెస్సులను ఉంచుకుంటుంది.
ఈ ఇంటిలోని మరో ముఖ్యమైన భాగం బాల్కనీ. చెక్క ఫ్లోరింగ్ మరియు రాకింగ్ చెయిర్తో ఉన్న ఈ బాల్కనీ నుంచి సముద్రం కనిపిస్తుంది. షూటింగ్తో బిజీగా ఉన్న రోజులు ముగిసిన తర్వాత తమన్నా అక్కడ కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకుంటుందని చెబుతారు.
సినిమా ప్రయాణం విషయానికి వస్తే తమన్నా దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలుగా సినీ రంగంలో కొనసాగుతోంది. బాహుబలి, అయన్, 100% లవ్ వంటి సినిమాలతో ఆమెకు మంచి పేరు వచ్చింది. ఇప్పటివరకు ఆమె 80కు పైగా సినిమాల్లో నటించి ప్రముఖ హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందింది.