/Trisha Krishnan: లగ్జరీ అంటే ఇదేనా..త్రిష ఇంట్లో ఈ ఒక్క విషయం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది

Trisha Krishnan: హీరోయిన్ త్రిష గురించి చెప్పాలంటే ఆమె అందం, నటన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయికగా కొనసాగుతున్న త్రిష.. ఇప్పుడు తన ఇంటి అందాలతో కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. తాజాగా ఆమె ఇంటికి సంబంధించిన కొన్ని చిత్రాలు బయటకు రావడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
త్రిష ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే ముందుగా కనిపించేది ఎంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణం. ఇంటి మొత్తం సహజ రంగులతో అలంకరించినట్లు తెలుస్తోంది. గోధుమ, ముదురు బంగారు, లేత గోధుమ, మట్టి రంగులు ఇంటికి రాజసంగా కనిపించే రూపాన్ని తీసుకొచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఆమె అతిథుల గది ఎంతో అందంగా కనిపిస్తోంది.
ఇంట్లో ముదురు రంగు సోఫాలు, పెద్ద తెరలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఎక్కువ ఆర్భాటం లేకపోయినా.. ఎంతో విలాసవంతంగా కనిపించేలా ఇంటిని అలంకరించారు. ప్రస్తుతం చాలా మంది ప్రముఖులు సాదాసీదా అలంకరణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తుండగా.. త్రిష కూడా అదే విధానాన్ని అనుసరించినట్లు తెలుస్తోంది.
త్రిష ఇంట్లో మరో ప్రత్యేకత పూల అలంకరణ. ఇంట్లో చాలా చోట్ల పెద్ద పూల పాత్రలు కనిపిస్తున్నాయి. గులాబీ, తెలుపు, ఊదా రంగుల పూలతో అతిథుల గది మరింత అందంగా మారిపోయింది. సాధారణ అలంకరణలా కాకుండా.. పూలనే ఒక కళాఖండంలా ఉపయోగించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక చిత్రాలు, అరుదైన అలంకరణ వస్తువులు కూడా ఇంటి అందాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి. కొన్ని ఆధునిక చిత్రకళా రూపాలు ఇంట్లో కనిపించగా.. అవి త్రిష అభిరుచిని తెలియజేస్తున్నాయని అభిమానులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో ప్రతి వస్తువును ఎంతో చక్కగా అమర్చడం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
త్రిష ఇంట్లో వెలుతురు అమరిక కూడా ఎంతో మృదువుగా ఉంది. మృదువైన కాంతి వల్ల ఇంట్లో ఎంతో హాయిగా అనిపిస్తోందని అభిమానులు చెబుతున్నారు. పెద్దగా ఆర్భాటం లేకుండానే విలాసవంతమైన రూపాన్ని తీసుకురావడం ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మరో ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే.. త్రిష ఇంట్లో ఖాళీ ప్రదేశం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అందుకే ఇల్లు ఎంతో ప్రశాంతంగా, సౌకర్యంగా అనిపిస్తోందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రముఖుల ఇళ్లపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతుండగా.. త్రిష ఇంటి చిత్రాలు కూడా విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.