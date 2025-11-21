Intelligence Bureau Selection Process: భారత ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో పనిచేయాలనుకునే వారికి సువర్ణ అవకాశం. ఇప్పటికే 258 అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు దరఖాస్తులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. నవంబర్ 16వ తేదీ వరకు చివరి గడువు ఇచ్చారు. అయితే ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎలా సంపాదించవచ్చు? దీనికి ఉండే జీతం, ఇతర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
భారత నిఘా సంస్థ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో ఉగ్రవాదం, గూఢచర్యం, దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు వంటి ముప్పులను పర్యవేక్షించడానికి ఇందులో పనిచేస్తారు. హోం మంత్రిత్వ శాఖ కింద ఇది పనిచేస్తుంది. అయితే సెంట్రల్ అసిస్టెంట్ సెంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ సెక్యూరిటీ, అసిస్టెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఆఫీసర్ సంబంధించిన పోస్టులు విడుదలయ్యాయి.
ఈ ఉద్యోగం ఎలా సంపాదించాలి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇందులో ఉద్యోగం సంపాదిస్తే జీతం ఎంత వస్తుంది? ప్రతి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. ప్రధానంగా మూడు విభాగాల్లో సెలక్షన్ ప్రక్రియ ఉంటుంది.
ఇంటెలిజెంట్ బ్యూరోలో ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ఇందులో క్వాంటిటీతో ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, జనరల్ అవేర్నెస్ పై ప్రశ్నలు అడుగుతారు. తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రెండు విభాగాల్లో అర్హత సాధించిన వారికి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు.
ఏదైనా డిగ్రీ పొందిన వాళ్లు వయస్సు 18 నుంచి 27 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు కేవలం భారత పౌరులు అయి ఉన్నవారికి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. ఏసిఐఓ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ కి రూ.44,900 నుంచి రూ.1,42,000 పైగా జీతం ఉంటుంది.
mha.gov.in కెరీర్ విభాగంలో అప్ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో జాబ్ సాధించాలంటే కచ్చితంగా జనరల్ అవేర్నెస్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ పై మంచి పట్టు ఉన్నవారు అర్హులు. అంతేకాదు డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు నడుస్తున్న వ్యవహారాలపై వ్యాసరచన పోటీ ఉంటుంది.
అంటే ప్రధానంగా ఇందులో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో అనేది సాంకేతిక నాన్ టెక్నికల్ పోస్టులకు విడుదల చేశారు. కాబట్టి అభ్యర్థి పదునైన మన ఆలోచన తీరు పరిష్కార నైపుణ్యాలు ఆధారంగా భర్తీ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది గోప్యమైన సమాచారాన్ని నిర్వహించే ఒక వింగ్.