Hyderabad: జాగ్రత్త.. నేటి నుంచి 3 రోజులపాటు భగభగలు, తీవ్రరూపం దాల్చనున్న ఎండలు..!!

Intense Heat Spell Next 3 Days Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలెర్ట్.. రానున్న మూడు రోజులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ప్రధానంగా ఈరోజు నుంచి 14వ తేదీ మూడు రోజుల వరకు తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా హైదరాబాద్లో 38 డిగ్రీల వరకు టెంపరేచర్ నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్. ఈరోజు నుంచి మూడు రోజులపాటు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. 38 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు చేరే అవకాశం ఉంది. అంతే కాదు పలు ప్రాంతాల్లో 40 డిగ్రీల టెంపరేచర్ కూడా నమోదయ్య అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
మార్చి 11వ తేదీ నుంచి 14వ తేదీ వారు మొత్తం మూడు రోజులపాటు తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రంగా పెరుగుతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. హైదరాబాదులో 38 డిగ్రీలు, తూర్పు, ఉత్తర తెలంగాణను 40 డిగ్రీల టెంపరేచర్ నమోదు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
రెండు రోజులపాటు ఉష్ణోగ్రతలో కాస్త సాధారణంగా ఉన్న, రానున్న మూడు రోజులపాటు అత్యంత జాగ్రత్త వహించండి. మధ్యాహ్నం సమయంలో ప్రయాణాలు చేసే వారు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి. అయితే మార్చి 17 తేదీల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఒకవైపు తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుంటే.. మరోవైపు ఏపీలో మాత్రం ఎండ తీవ్రత స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది, కానీ 24 గంటల్లో ఉత్తరకొస్తాలో చెదురు ముదురుగా వర్షాలు పడతాయని అక్కడి వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
ప్రధానంగా ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో అక్కడక్కడ జల్లులు నిన్న కురిశాయి. పాక్షికంగా మేఘాలు ఆవరించడంతో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు కొన్ని చోట్ల మూడు డిగ్రీలకు తక్కువగా నమోదయ్యాయి. గరిష్టంగా నంద్యాలలో 36 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
అయితే ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ప్రజలు బయట తిరగకూడదని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ప్రధానంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకు అత్యవసరం అయితే తప్ప బయట తిరగకూడదు. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.