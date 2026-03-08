English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashmi Gautam: మహిళ దినోత్సవం రోజు అమానవీయం.!. యాంకర్ రష్మిని ఏకంగా అంత ఘోరమైన బూతుమాటలు అంటూ.!.

Anchor rashmi fires on netizen comments: యాంకర్ రష్మీ తనపై ఒకనెటిజన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డారు. దీనిపై తనకు ప్రూఫ్ చూపించాలని సీరియస్ అయ్యారు. మహిళ దినోత్సవం రోజున ఒక మహిళపై ఈ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయడంపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
 
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది తమ పైత్యం చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సెలబ్రీటీలను,  ఫెమస్ పర్సనాలిటీస్, రాజకీయ నాయకులను టార్గెట్ చేసుకుని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఎంత చెప్పిన వీరి వంకర బుద్దిమారడంలేదు. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు సైతం వార్నింగ్ లు ఇస్తున్న కూడా వీరి దారిన పడటం లేదు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రీటీల పర్సనల్ విషయాలు, వారిని కించపరుస్తు నీచంగా కామెంట్స్  చేస్తు వివాదాలు రాజేస్తున్నారు. తాజాగా.. యాంకర్ రష్మిని ట్రోలర్స్ టార్గెట్ చేసుకున్నారు.   

ఇటీవల యూఎస్ ఇజ్రాయేల్ లు ఇరాన్ పై యుద్దం ప్రకటించాక కొంత మంది ఇరాన్ కు మద్దతుగా నిరసనలు తెలిపారు. ముఖ్యంగాఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేని మరణం తర్వాత చాలా మంది ముస్లింలు భారత్ లో రోడ్ల మీదకు వచ్చి తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై యాంకర్ రష్మీ సీరియస్ అయ్యారు. భారత్ లో గతంలో ఇండియా, పాక్ యుద్దం వేళ మాట్లాడని వాళ్లు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా ఇరాన్అంటే అంత ప్రేమ ఉంటే అక్కడకు వెళ్లాలన్నారు. దీంతో ఈవివాదం కాస్త నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 

తాజాగా..  రష్మిని ఈ వివాదంలో అనేక మంది బూతులు  తిడుతు ఆమెను తెగ ట్రోల్ చేశారు.మతం పేరుతో కూడా దూశించారు. ఇక ఇది కాస్త పీక్స్ కు వెళ్లి ఈ రోజు ఒక నెటిజన్ రష్మిని పట్టుకని పెద్ద పతివ్రతలా మాట్లాడుతుంది. ఈమెకు చాలా మందితో అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ నీచంగా మాట్లాడాడు. దీనిపై రష్మి చాలా సీరియస్ అయ్యారు. ఎవరితో ఉన్నాయో ప్రూఫ్ లు చూపించాలన్నారు.

 నిన్ను లేదా నీ అన్న లేదా నీ తండ్రిని చేసుకునే వరకు ఎంత మందితో తిరిగిన నీకు సంబంధంలేదని మండిపడ్డారు. కేవలం తన పేరు కాదు..ఎవరితో లింక్ ఉందో వారి పేర్లు కూడా బైటపెట్టాలని నెటిజన్ కు ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చింది. 

అంతే కాకుండా మీరుఎవరి క్యారెక్టర్ గురించి అయిన లోకువ చేసి మాట్లాడతారని మండిపడింది. ఈ ట్విట్ లు కాస్త వైరల్ కావడంతో ఒకమహిళ దినోత్సం రోజున ఈ విధంగా దాడులు చేయడం ఏంటని చాలా మంది నెటిజన్లు రష్మికి అండగా నిలుస్తున్నారు. వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా రష్మి గౌతమ్ ఈ రచ్చతో వార్తలలో నిలిచారు.  

Anchor Rashmi Gautam Rashmi Gautam social media Tollywood Rashmi on iran us conflict

