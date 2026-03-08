CM Revanth reddy: మహిళ దినోత్సవం వేళ రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. కాలేజీ విద్యార్థినులకు ఫ్రీగా ఈవీ స్కూటీలు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?

Congress govt good news to female collge students: హైదరాబాద్ ను కాలుష్య రహితమైన నగరంగా మారుస్తామన్నారు. రెడ్, ఆరెంజ్ కేటగిరిల్లో ఉన్న పరిశ్రమలను ఓఆర్ఆర్ కు బైట తరలిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
దేశ వ్యాప్తంగా మహిళ దినోత్సవం సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ఆదివారం అయిన కూడా పలు చోట్ల మహిళల్ని ఆయా కంపెనీలు, ఫ్రభుత్వ సంస్థలు గౌరవించుకుంటున్నాయి. అనేకసవాళ్లను ఎదుర్కొని ఉన్నత మైన స్థానాల్లో ఉన్న మహిళల్ని గుర్తు చేసుకుని గౌరవించుకుంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజాభవన్ లో అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సం వేళ జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా హజరయ్యారు. ఈ ప్రొగ్రామ్ కు వివిధ శాఖలకు చెందిన అధికారులు, మహిళ అధికారిణిలు, జర్నలిస్టులు, అన్ని రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హజరయ్యారు.
కుటుంబంకు ఆధారంతో పాటు సమాజంలో అన్నిరంగాల్లో కూడా తమదైన విధానంలో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటు రాణిస్తున్న మహిళందరికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సం విషేస్ చెప్పారు.
అదే విధంగా.. సమాజాభివృద్ధికి, సాధికరత సాధించడంలో మహిళల పాత్ర ఎంతో కీలకమైందన్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళలకు అన్నిరకాలుగా అండగా నిలుస్తుందని, వారి కోసం అనేక సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
ఈ వేదిక మీద మాట్లాడుతూ..హైదరాబాద్ ను కాలుష్య రహిత సిటీగా మారుస్తామన్నారు. ఆరెంజ్, రెడ్ కేటగిరిలో ఉన్న పరిశ్రమలను ఓఆర్ఆర్ అవతల తరలిస్తామన్నారు. ఈవీ వాహనాలు కొంటే జీరో ట్యాక్స్ ఉంటుందని అన్నారు. ఏ వెహికిల్ పై జీరో ట్యాక్స్ అన్నారు. అదే విధంగా కాలేజీలకు వెళ్లే 18 ఏళ్లు నిండిన ఆడపిల్లలకు స్కూటీ ఈ వెహికిల్స్ లను ఉచితంగా ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
అయితే..ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం లేదా వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో తప్పకుండా అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. దీనితో పాటు ఇందిరా బజాజ్ ద్వారా లోకల్ టాలెంట్ ను గ్లొబల్ టాలెంట్ గా మారుస్తామన్నారు. ఇప్పటికే నగర వ్యాప్తంగా 500 బస్సులు వచ్చాయి. మరో 2300 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు వస్తాయి. ఏసీ బస్సుల్లో సైతం మహిళకు ఉచిత బస్ ప్రయాణాలు కల్పిస్తామని వెల్లడించారు.
అదే విధంగా.. హైదరాబాద్ లోని డీజీల్ బస్సుల్ని 2026 డిసెంబర్ లోపు అన్ని జిల్లాలకు తరలిస్తామని అన్నారు. నగర వ్యాప్తంగా వందశాతం ఈవీ బస్సుల్ని తెస్తున్నామన్నారు . డిసెంబర్ 9 లోపు నగరంలో డీజీల్ బస్సులు ఉండవన్నారు. హైదరాబాద్ లో ఏసీ ఈవీ బస్సులు తెస్తున్నామన్నాని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు.