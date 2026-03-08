International Women's Day 2026: ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకునే ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మహిళల నాయకత్వం, సమాజానికి వారు అందించిన సేవలను గుర్తు చేసుకునే ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ రోజు కేవలం శుభాకాంక్షలకే పరిమితం కాదు. మహిళలు సమాజంలోని ప్రతి రంగంలో సాధించిన విజయాలను గౌరవించడమే కాకుండా, లింగ సమానత్వం, భద్రత, గౌరవం, సాధికారత కోసం కొనసాగుతున్న పోరాటాన్ని గుర్తు చేసే రోజు కూడా. భారతదేశ చరిత్రలో అనేక మంది మహిళలు తమ కృషి, పట్టుదల, ధైర్యంతో అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచారు. రాజకీయాలు, క్రీడలు, అంతరిక్షం, పర్వతారోహణ, న్యాయరంగం వంటి విభిన్న రంగాల్లో వారు సాధించిన విజయాలు నేటి తరానికి ప్రేరణగా నిలుస్తున్నాయి.
కరణం మల్లీశ్వరీ: ఆ మహిళల్లో ప్రముఖంగా నిలిచే పేరు కరణం మల్లీశ్వరీ. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జన్మించిన ఆమె భారతదేశానికి ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించిన తొలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించారు. 2000లో ఆస్ట్రేలియాలోని 2000 సిడ్నీ ఒలింపిక్స్ లో వెయిట్లిఫ్టింగ్లో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకుని దేశ గౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటారు. స్నాచ్ విభాగంలో 110 కిలోలు, క్లీన్ అండ్ జెర్క్ విభాగంలో 130 కిలోలు ఎత్తి మొత్తం 240 కిలోల బరువుతో ఈ ఘనత సాధించారు. ఆమె విజయంతో భారత మహిళా క్రీడాకారిణులకు కొత్త దారులు తెరుచుకున్నాయి.
ఇందిరా గాంధీ: భారత రాజకీయ చరిత్రలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మహిళల్లో ఒకరు ఇందిరా గాంధీ . ఆమె భారతదేశపు తొలి మహిళా ప్రధానమంత్రిగా 1966లో బాధ్యతలు స్వీకరించి దేశ రాజకీయాల్లో కీలక ముద్ర వేశారు. మూడు దశల్లో దేశాన్ని నడిపించిన ఆమె పాలనలో అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. 1971లో జరిగిన ఇండో పాక్ యుద్ధం 1971 లో నాయకత్వం వహించడం, బంగ్లాదేశ్ ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించడం, అలాగే బ్యాంకుల జాతీయీకరణ వంటి నిర్ణయాలు భారత ఆర్థిక-రాజకీయ చరిత్రలో మైలురాళ్లుగా నిలిచాయి.
కల్పనా చావ్లా: అంతరిక్ష రంగంలో భారత సంతతికి చెందిన మహిళగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తి కల్పనా చావ్లా. హర్యానాలోని కర్నాల్లో జన్మించిన ఆమె తర్వాత అమెరికాకు వెళ్లి ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. అనంతరం నాసాలో పనిచేసి వ్యోమగామిగా ఎంపికయ్యారు. 1997లో కొలంబియా స్పేస్ షటిల్ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి వెళ్లి భారత సంతతికి చెందిన తొలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించారు. ఆమె ధైర్యం, విజ్ఞానం ప్రపంచవ్యాప్తంగా యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచింది.
బచేంద్రీ పాల్: పర్వతారోహణ రంగంలో చరిత్ర సృష్టించిన మరో ప్రముఖ మహిళ బచేంద్రీ పాల్. 1984లో ఆమె ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం అయిన మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ను అధిరోహించిన తొలి భారతీయ మహిళగా గుర్తింపు పొందారు. మే 23, 1984న ఆమె ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని చేరుకోవడం భారత మహిళా క్రీడా చరిత్రలో గొప్ప ఘట్టంగా నిలిచింది. ఆమె విజయంతో పర్వతారోహణలో మహిళల భాగస్వామ్యం పెరగడానికి ప్రేరణ లభించింది.
ఎం. ఫాతీమా బీవీ: న్యాయరంగంలో చరిత్ర సృష్టించిన మహిళల్లో ఎం. ఫాతీమా బీవీ పేరు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. 1989లో ఆమె భారత సుప్రీంకోర్టులో న్యాయమూర్తిగా నియమితులైన తొలి మహిళగా చరిత్రలో నిలిచారు. అంతేకాదు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి చేరుకున్న తొలి ముస్లిం మహిళగా కూడా ఆమె ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. న్యాయవ్యవస్థలో మహిళల పాత్రను బలపరిచిన వ్యక్తిగా ఆమెకు విశేష గౌరవం లభించింది.
ఈ మహిళల కథలు చూస్తే ఒక విషయం స్పష్టమవుతుంది. అవకాశాలు పరిమితమైనప్పటికీ పట్టుదల, కృషి, ధైర్యం ఉంటే మహిళలు ఏ రంగంలోనైనా అద్భుతాలు సృష్టించగలరు. వారి విజయాలు కేవలం వ్యక్తిగత విజయాలు మాత్రమే కాదు, సమాజం మొత్తం ముందుకు సాగేందుకు మార్గదర్శకాలు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మహానీయుల కథలను గుర్తు చేసుకోవడం ద్వారా సమానత్వం, సాధికారత దిశగా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరాన్ని సమాజం మరోసారి గుర్తు చేసుకుంటుంది.