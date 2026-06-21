/Yoga Benefits: రోజు 10 నిమిషాల యోగా చేయడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే..!

10 Minits Yoga Benefit: యోగా అనేది మనస్సును, శరీరాన్ని అనుసంధానించే ఒక అద్భుతమైన ప్రాచీన యోగ సాధన. ఇది సంపూర్ణ శారీరకంగానే గాక మానసికంగా ఆధ్యాత్మికంగా శ్రేయస్సు పరంగా అత్యుత్తమమైన మార్గం అని మన ఋషులు చెప్పిన మాట.
యోగా ప్రయోజనాలు: 1) ఉదయం యోగా చేయడం వల్ల శరీరం పూర్తిగా ఉత్తేజితమై, రోజంతా అవసరమైన శక్తిని అందిస్తుంది. 2) ప్రతి ఆసనంలో శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచాలి. యోగాలలో అత్యంత కీలమైనది ఇదే. ఇది మెదడుకు ఆక్సిజన్ సరఫరాను పెంచి, జ్ఞాపకశక్తిని, ఏకాగ్రతను మెరుగుపరుచడంలో సహాయం చేస్తుంది.
3) యోగా నాడీ వ్యవస్థను ప్రశాంతపరుస్తుంది. అంతేకాదు యోగా మానసిక ఒత్తిడితో పాటు ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. ఇది మనసుకు శాంతిని అందిస్తుంది. 4) యోగా వలన శరీరం లోపల ప్రతి అవయవంతో పాటు కండరం ప్రభావం చూపి అది అత్యంత శక్తివంతంగా తయారు చేస్తుంది. ఇది శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో దోహదం చేస్తుంది. 5) క్రమం తప్పకుండా యోగా సాధన చేయడం వల్ల శ్వాసకోశ గుండె సంబంధిత సమస్యలు అదుపులోకి వస్తాయి.
యోగా చేసేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు..
ఉదయం ఏ ఆసనాలు చేయాలో ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకోవడం చేయడం మంచిది. యోగా సాధన చేయడానికి వయస్సు, శరీర రకం లేదా ఫిట్నెస్ స్థాయితో సంబంధం లేదు. ఎవరైనా దీన్ని ఎపుడైనా ప్రారంభించవచ్చు.
యోగా చేసేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు: నిద్రలేచిన తర్వాత శరీరం కొద్దిగా బిగుసుకుపోయి ఉంటుంది. అందువల్ల, నేరుగా ఆసనాలు వేయకుండా, శరీరాన్ని సిద్ధం చేయడానికి కొన్ని తేలికపాటి వ్యాయామాలు వామ్ అప్ చేయాలి.
ముఖ్య గమనిక (Disclaimer): అధిక రక్తపోటు, తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారు, ఇటీవల శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకున్నవారు లేదా ఏవైనా తీవ్రమైన గాయాలతో బాధపడుతున్నవారు నిపుణుల సమక్షంలో వారి సలహా మేరకు మాత్రమే యోగా సాధన చేయాలి.
10 నిమిషాల యోగా ప్రయాణం..మీరు యోగాను మీ ఉదయపు దినచర్యలో భాగంగా చేసుకుంటే, మీలో అంతర్గతంగా, బాహ్యంగా అనేక సానుకూల మార్పులను గమనిస్తారు. మీ 10 నిమిషాల యోగా ప్రయాణాన్ని ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభించండి.