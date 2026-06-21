/Yoga Vs Walking: యోగా Vs నడక ఏది ఉత్తమం? ఆరోగ్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు..?

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026: యోగా మరియు నడకను పోల్చినప్పుడు ఏది ఉత్తమమైనది అనే ప్రశ్నఅందరిలో తలెత్తడం సర్వసాధారణం. కాబట్టి, యోగా, నడక, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనది? ఈ గందరగోళంపై నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
బరువు తగ్గడం: జూన్ 21న యావత్ ప్రపంచం అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని మన దేశంతో పాటు ప్రపంచ దేశాలు జరుపుకుంటున్నాయి. 2026 యొక్క ఈ 12వ సీజన్ యొక్క థీమ్ "ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం యోగా". అంటే, వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో యోగా పాత్ర ఎంతో ఉంది. యోగా వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చాలామంది అంటారు. అదేవిధంగా, నడక వల్ల కూడా అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్య నిపుణుల సలహా ప్రకారం, యోగా, నడక రెండూ మంచి ఆరోగ్య పద్ధతులే. కానీ వాటి ప్రయోజనాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. కేలరీలను తగ్గించడంతో పాటు, నడక గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. అయితే, మానసిక ఆరోగ్యం, ఎముకల ఆరోగ్యం, శరీర సౌలభ్యం దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి యోగా మరింత సహాయకారిగా ఉంటుంది.
గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది: నడవడం వల్ల గుండె, రక్తనాళాల వ్యవస్థ బలపడుతుంది. ఇది మొత్తం మీద ఆరోగ్యకరం. మీ నడక వేగం, శరీర బరువును బట్టి, 30 నిమిషాల నడక మీ శరీరం నుండి 120-200 కేలరీలను కరిగేలా చేస్తుంది.
నడక లేదా జాగింగ్తో పోలిస్తే యోగా తక్కువ కేలరీలను కరిగించినప్పటికీ, ఇది పరోక్షంగా అనేక విధాలుగా బరువు అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. కొన్ని యోగాసనాలు శరీరంలోని కండరాలను బలోపేతం చేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. అంతేకాదు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
నిపుణుల ప్రకారం, బరువు తగ్గడంలో నడక వేగవంతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. కానీ యోగా కాలక్రమేణా మీ శరీర నిర్మాణాన్ని మార్చగలదు. ముఖ్యంగా నడుము నొప్పి వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి యోగా ఒక మంచి పరిష్కారం.
యోగా నడక రెండూ అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. కానీ రెండింటినీ ఒకేసారి పోల్చలేము. యోగా ఒత్తిడితో పాటు మనశ్శాంతికి సహాయపడగా.. నడక బరువు అదుపులో ఉంచడంలో సహాయం చేస్తుంది. అనేక ఇతర సమస్యలకు తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
గమనిక (Disclaimer): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు నిపుణుల చెప్పిన అభిప్రాయాలను క్రోడీకరించి మేము ఈ విలువైన సమాచారం అందించాము.ఇది జీ మీడియా న్యూస్ ద్వారా ధృవీకరించబడలేదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన సూచనలను పాటించే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.