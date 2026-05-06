Inverter AC Vs Convertible AC: వేసవిలో ఏ ఏసీ తీసుకుంటే కరెంట్ బిల్లు తగ్గుతుంది?

Inverter AC Vs Convertible AC:ప్రస్తుతం ఎండలు తీవ్రంగా పెరిగిపోవడంతో చాలా మంది ఇళ్లలో ఏసీల వినియోగం ఎక్కువైంది. బయట ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల వరకు చేరుతుండటంతో చల్లదనం కోసం ప్రజలు కొత్త ఏసీలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే మార్కెట్లో ఇన్వర్టర్ ఏసీ, కన్వర్టిబుల్ ఏసీ వంటి అనేక రకాల మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో ఏది మంచిది? ఏది కరెంట్ తక్కువ ఖర్చు చేస్తుంది? అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంది.
ఇన్వర్టర్ ఏసీ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది గది ఉష్ణోగ్రతను బట్టి ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తుంది. గది చల్లబడిన తర్వాత కంప్రెసర్ వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది. అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఆన్, ఆఫ్ అవకుండా అవసరానికి తగ్గట్టు పవర్ను నియంత్రిస్తుంది. దీని వల్ల కరెంట్ వినియోగం తగ్గుతుంది. అలాగే శబ్దం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రి సమయంలో నిద్రకు ఇబ్బంది కలగకుండా నిశ్శబ్దంగా పనిచేస్తుంది.
మరోవైపు కన్వర్టిబుల్ ఏసీలో కూలింగ్ మోడ్ను మనమే మార్చుకోవాలి. గదిలో ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు హై మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు. రాత్రి సమయంలో లేదా తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు లో మోడ్లో మార్చుకోవచ్చు. ఇలా అవసరాన్ని బట్టి మోడ్ మార్చడం వల్ల విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది.
ఇన్వర్టర్ ఏసీ పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ విధానంలో పనిచేస్తే, కన్వర్టిబుల్ ఏసీలో యూజర్ సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి. టెక్నాలజీ పరంగా చూస్తే ఇన్వర్టర్ ఏసీ ఎక్కువ స్మార్ట్గా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా పడక గదులు, ఆఫీసులు, నిశ్శబ్ద వాతావరణం అవసరమైన ప్రదేశాలకు ఇది బాగా సరిపోతుంది.
కన్వర్టిబుల్ ఏసీ మాత్రం హాల్లు, ఎక్కువ మంది ఉండే గదులు, అవసరాన్ని బట్టి కూలింగ్ మార్చుకోవాలనుకునే వారికి మంచి ఎంపికగా ఉంటుంది. దీని ద్వారా యూజర్కు కూలింగ్పై పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుంది.
అయితే ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకోవాలి అనేది పూర్తిగా మీ అవసరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కరెంట్ ఆటోమేటిక్గా సేవ్ కావాలి, స్థిరమైన కూలింగ్ కావాలి అనుకుంటే ఇన్వర్టర్ ఏసీ మంచిది. కూలింగ్ను మీరే కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే కన్వర్టిబుల్ ఏసీ సరైన ఎంపిక అవుతుంది.