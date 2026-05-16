PM SYM scheme: స్థిరమైన ఉద్యోగం లేదా? నెలకు రూ.3,000 పెన్షన్ గ్యారెంటీ! కేంద్ర ప్రభుత్వ బంపర్ ఆఫర్!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 16, 2026, 10:22 AM IST|Updated: May 16, 2026, 10:22 AM IST

Invest just Rs 55 and Get Rs 3000 Monthly Pension: స్థిరమైన ఉద్యోగం లేనివారు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రతి నెలా పెన్షన్ పొందలేరు. ఆ సమయంలో వారి పిల్లలపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. ఇక అసంఘటిత వర్గాలకి చెందిన వారికి పీఎఫ్ కూడా ఉండదు. ఇలాంటి వారి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ప్రతి నెల పెట్టుబడి పెడితే 60 ఏళ్లు దాటగానే రూ.3000 పింఛను పొందుతారు. ఆ పథకం ఏంటి? వాటి ప్రయోజనాలు కూడా తెలుసుకుందాం.
 

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను రైతులు, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్, పేద కుటుంబాల కోసం పరిచయం చేస్తుంది. అదే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి శ్రామిక యోజన కూడా ప్రారంభించింది. ఇందులో 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ప్రతినెలా రూ. 3 వేల పింఛను పొందవచ్చు. అదే ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోజన.  

పర్మినెంట్ పనులు లేని వారికి ఇది వరంగా మారుతుంది. 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ఎవరిపై ఆధారపడకుండా ప్రతినెలా రూ.3000 పొందవచ్చు. అయితే ఇందులో ముందుగానే 18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్యలో నెలవారి పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కేవలం రూ.55 నుంచి రూ.200 వరకు ప్రతినెల పెట్టుబడి పెడితే చాలు. 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత సులభంగా పెన్షన్ లభిస్తుంది.  

దీని పేరు ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ ధన్ యోజన అని పిలుస్తారు. ఇందులో అసంఘటిత వర్గాలకు చెందిన వారి కోసం ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ శ్రామిక, సాంఘీక సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఫిబ్రవరి 2019లో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది.  

ప్రతినెలా మీ జీతం రూ.15,000 కంటే తక్కువగా ఉందా? మీ వయసు 18 నుంచి 40 ఏళ్లు ఉంటే చాలు. మీకు ఎలాంటి ఈపీఎఫ్ మెంబర్ సభ్యులై ఉండకూడదు. ఈఎస్ఐ కూడా పొంది ఉండకూడదు. వారు ఈ పథకానికి అర్హులవుతారు. ప్రతి నెల కేవలం రూ.55 తో ఈ పథకాన్ని మీరు ప్రారంభించవచ్చు.  

దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం 42 కోట్ల మందికి పైగా అసంఘటిత వర్గాలకు చెందిన వారు ఈ ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నారు. 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతి నెల రూ.3000 పెన్షన్ రూపంలో పొందవచ్చు. దీనికి మీ వద్ద ఆధార్ కార్డు, సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్ బుక్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఆటో డెబిట్ కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు.

