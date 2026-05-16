Post Office MIS Scheme: పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకంలో చాలామంది అసంఘటిత వర్గాల వారు చేరుతున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రకారం, జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ 2025 మధ్యలో 33.7 శాతం మంది మహిళా కూలీలు చేరినట్లు సమాచారం. ఆర్థిక ప్రణాళిక, పెట్టుబడులు, రిటైర్మెంట్ లో లాభాలు పొందడానికి చాలామంది ఇందులో చేరుతున్నారు. అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ అందిస్తున్న పీఎంఎంఐఎస్ పథకం గురించి తెలుసుకుందాం. ఇందులో భార్యాభర్తలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ప్రతి నెలా రూ.8,633 స్థిర ఆదాయం పొందుతారు.
పోస్ట్ ఆఫీస్లో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఇది రిస్క్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఇది ఒక అద్భుతమైన సేవింగ్స్ కి కేంద్రం. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పోస్ట్ ఆఫీస్ లో మీరు అనేక పథకాలు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇందులో మీరు ఐదేళ్లపాటు వరుసగా పెట్టుబడి పెడితే రిస్క్ ఫ్రీగా మీకు అద్భుతమైన లాభాలు లభిస్తాయి.
అదే పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎం ఐ ఎస్ స్కీమ్. దీనికి భారత పౌరులై ఉంటే చాలు. జాయింట్ అకౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మెచ్యూరిటీ సమయానికి మీరు డబ్బు పొందుతారు. నేరుగా మీ ఖాతాలో క్రెడిట్ అయిపోతుంది. కనీసం వెయ్యి రూపాయలతో ఈ పథకాన్ని మీరు ప్రారంభించవచ్చు.
ఒక ఖాతాదారుడు ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ MIS పథకంలో 9 లక్షల వరకు గరిష్టంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. జాయింట్ అయితే 15 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెడతారు. ఇందులో వడ్డీ రేటు 7.40 శాతం ప్రతి ఏడాది పొందుతారు.
ఏదైనా అత్యవసర సమయంలో మీరు ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకాన్ని క్లోజ్ చేసే సదుపాయం కూడా ఉంది. మూడేళ్లు ఆ పైబడితే రెండు శాతం మీరు డిపాజిట్ చేసిన ఖాతా డబ్బు నుంచి రిఫండ్ కూడా చేస్తారు.
ప్రతినెల రూ.8633 పొందే విధానం: పోస్ట్ ఆఫీస్ అందించే ఈ పథకంలో ఇప్పటికే 1.5 మిలియన్ డిపాజిట్ చేస్తే రూ.8633 పొందుతారు. మీరు మీ భాగస్వామితో కలిపి 7 మిలియన్ సేవింగ్స్ చేస్తే ఇద్దరిదీ కలిపి వడ్డీతో 1.4 మిలియన్లు అవుతుంది. ఐదేళ్లపాటు ప్రతినెల రూ. 8633 పొందుతారు.