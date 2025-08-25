English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Investment plan: సుకన్య స్కీమ్‌లోనే కాదు..ఇలా చేస్తే ఆడబిడ్డ బంగారు భవిష్యత్తుకు అదనంగా రూ. 65 లక్షలు కూడబెట్టవచ్చు..!!

Investment plan: ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తల్లిదండ్రులు చేసే పొదుపులు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగానే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చదువు, పెళ్లి, భవిష్యత్తు భద్రతకోసం చాలా మంది సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఇది కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన చిన్ప పొదుపు పథకం. అందుకే పెట్టుబడిలో ఎలాంటి ఢోకా ఉండదని భావిస్తుంటారు. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది తల్లిదండ్రులు ఈ స్కీమును ఎంచుకుంటున్నారు. కానీ ఈ మధ్యే ఫైనాన్షియల్ నిపుణులు చెప్పిన లెక్కలు ఓ కొత్త ఆలోచనకు దారి తీస్తున్నాయి. సుకన్య సమృద్ధి యోజనలో కాకుండా మార్కెట్ ఆధారిత సిప్ ల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మరింత ఎక్కువ డబ్బును స్రుష్టించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఎలాగో చూద్దాం. 
1 /6

విజయ్ మహేశ్వరి అనే సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ లింక్డ్ ఇన్ లో షేర్ చేసిన విశ్లేషణే దీనికి పెద్ద ఉదాహరణ అని చెప్పవచ్చు. ఆయన లెక్కల ప్రకారం ప్రతి ఏడాది రూ. 1.5లక్షలు 21ఏళ్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సుకన్య సమృద్ధి యోజనలో దాదాపు రూ. 71.8 లక్షలు వస్తాయి. అదే డబ్బును పీపీఎఫ్ లో పెడితే  రూ. 71.9 లక్షలు వస్తాయి. కానీ ఈ మొత్తాన్ని సిప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం రెట్టింపు అవుతుంది. మొత్తంగా రూ. 1.37కోట్ల వరకు లాభం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే తల్లిదండ్రులకు అదనం రూ. 65లక్షల వరకు వస్తుంది. 

2 /6

ఈ లెక్కలు ఒక పెద్దమొత్తాలకు మాత్రమే కాదు చిన్న మొత్తాలకు కూడా వర్తిస్తాయని చెప్పవచ్చు. ప్రతినెలా రూ. 5వేలు 21ఏళ్ల పాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సుకన్యలో దాదాపు రూ. 2.39లక్షలు వస్తాయి. అదే మొత్తాన్ని పీపీఎఫ్ లో పెడితే 2.43లక్షలు వస్తాయి. కానీ సిప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రూ. 4.58లక్షలు వస్తాయి. ఇది కాంపౌండింగ్ శక్తి తో సాధ్యమవుతుంది. మార్కెట్ పెరుగుదల కారణంగా మూలధనం మరింత వేగంగా పెరుగుతుంది. 

3 /6

అయితే ఇది పూర్తిగా రిస్క్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది. భద్రత, హామీ రాబడి మాత్రమే కోరుకునేవారు ఎస్ఎస్ వై లేదా పీపీఎఫ్ ఎంచుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన స్కీమ్స్ కాబట్టి పెట్టుబడిలో ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదనే చెప్పాలి.

4 /6

సుకన్య యోజనలో పాపపేరుతో అకౌంట్ ప్రారంభించిన 15ఏళ్ల వరకు డబ్బు జమచేస్తే 21ఏళ్లతర్వాత మొత్తం డబ్బు లభిస్తుంది. పైన ట్యాన్స్ మినహాయింపు ప్రయోజనం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్ వడ్డీ రేటు 8.2 శాతం ఉంది. సాధారణ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కంటే ఎంతో ఎక్కువని చెప్పవచ్చు.   

5 /6

సిప్ లు మాత్రమే మార్కెట్ కు సంబంధించిన పెట్టుబడులు కాబట్టి ఇవి రిస్క్ లకు లోబడి ఉంటాయి. కానీ దీర్ఘకాలం స్థిరంగా పెట్టుబడి పెడితే రాబడులు ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక నిపుణులు చెబుతోంది ఒక్కటే మాట..త్వరగా ప్రారంభించి క్రమంగా కొనసాగిస్తే కాంపౌండింగ్ ను తన మాయచేయనివ్వండి. 

6 /6

మొత్తానికి తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు రెండు మార్గాల ముందు నిలబడి ఉన్నారు. ఒకటి సురక్షితమైనది. కానీ పరిమిత రాబడిని ఇస్తున్న సుకన్య యోజన. మరోకటి రిస్క్ లేకుండా ఉన్నప్పటికీ భవిష్యత్తులో ఎక్కువ సంపదను స్రుష్టించే సిప్ లు. 

Investment plan sukanya samriddhi yojana higher returns Beginner investment plan Best investment for daughter Best investment ideas Best investment options Best Investment Plan Best scheme than SSY Best sip investment plan SSY for daughter SSY returns for daughte

Next Gallery

Best 5G Smart Phones: అదిరిపోయే ఫీచర్లతో రూ.8 వేలలోపు బెస్ట్ 5G స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇవే.. ఇప్పుడే కొనేయండి