Hantavirus: కనిపించని మృత్యువు హంటావైరస్.. సాధారణ జ్వరంలా వచ్చి కిడ్నీలను ఎలా పనిచేయకుండా చేస్తుందో తెలుసా?

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 08, 2026, 10:07 AM IST|Updated: May 08, 2026, 10:07 AM IST

Hantavirus Symptoms Look Mild Leads To Death: ప్రపంచవ్యాప్తంగా హంటా వైరస్ కలకలం రేపుతోంది. ప్రధానంగా అట్లాంటిక్ సముద్రంలో స్పెయిన్‌లోని కనారీ ఐలాండ్స్‌కు ప్రయాణిస్తున్న ఎంవీ హోండియస్‌ వైరస్ కలకలం రేపుతోంది. ఇందులో 149 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఈ వైరస్‌ బారిన పడి ఇప్పటికే ముగ్గురు చనిపోగా మరో 8 మందికి వైరస్ సోకినట్లు సమాచారం. అయితే హంటా వైరస్ మొదట్లో లక్షణాలు సాధారణంగా ఉన్నా.. ఇది కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. హంటా వైరస్‌ సోకితే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 

హంటా వైరస్ కలకలం రేపుతోంది. ఎంవీ హోండియస్‌ క్రూయిజ్‌ నౌకలో ఈ వైరస్ విజృంభించడంతో ముగ్గురు చనిపోయారు. మొత్తం 149 ప్రయాణికులు ఉంటే అందులో ఇద్దరు భారతీయులు కూడా ఉన్నారు. అయితే వారి గురించి ఎలాంటి సమాచారం ఇప్పటివరకు అందలేదు. వీరంతా 23 దేశాలకు చెందిన ప్రయాణికులుగా గుర్తించారు.  

హంటా వైరస్ లక్షణాలు మొదట్లో సాధారణంగా ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇది ప్రాణాలు తీసే పరిస్థితులకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఇది ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ఎలుకల వ్యర్థాలతో సోకుతుంది. ఆ తర్వాత అంటువ్యాధిలో వ్యాపించి శరీరా అవయవాలకంతా వ్యాపిస్తుంది. మొదట్లో అలసట, జ్వరం, కండరాల నొప్పి, దగ్గు, శ్వాస తగ్గడం, లంగ్స్ లో నీరు చేరడం లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.   

 ఆ తర్వాత దీని ప్రభావం కిడ్నీలపై కూడా తీవ్రంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ వ్యాధి బారిన పడిన ముగ్గురిలో ఒకరు బతకడం కూడా కష్టమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అందుకే ప్రపంచ దేశాలు కూడా హంటా వైరస్ పై అలర్ట్ అయ్యాయి. తమ దేశ ప్రజలకు వీటి లక్షణాల గురించి హెచ్చరిస్తున్నాయి. WHO చీఫ్ కూడా ఈ వైరస్ పై హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.   

అయితే ఈ హంటా వైరస్ లక్షణాలు చూసి మామూలే అని తీసిపారేయడానికి లేదు. ఇది మనుషుల మధ్య సులభంగా వ్యాపించదు కానీ, సోకితే మాత్రం ప్రాణాలకే ప్రమాదం రావచ్.చు ఈ లక్షణాలు ఏవైనా కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం బెట్టర్. ప్రస్తుతం తీవ్ర ఆందోళనలు రేకేస్తుంది, నిశ్శబ్దంగా అవయవాలపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ వైరస్ ద్వారా మూత్రపిండాలు, ఊపిరితిత్తులను దాడి చేయడమే కాకుండా రక్తప్రసరణ కూడా నిర్వహించడంలో ఇబ్బందికి గురిచేస్తుంది.   

హంటా వైరస్ ప్రధానంగా ఈ వైరస్ సోకిన ఎలుకల మూత్రం, మలం లేదా లాలాజలంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అందుకే స్టోర్ రూమ్, గ్యారేజీలు, షెడ్లు, పాతబడిన ప్రదేశాల్లో మూసి ఉన్న దుమ్ముతో కూడిన ప్రదేశాల్లో కలుషితం అయిపోతుంది. ఆ ప్రాంతాల్లోకి సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా సోకుతుంది.   

 ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం సోకిన వెంటనే మూత్రపిండాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్లతో మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. మూత్ర విసర్జన తగ్గి, కిడ్నీల వాపు డయాలసిస్ కూడా సంభవిస్తుంది. శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు జరుగుతాయి. రక్తనాళాల్లో వాపులను ప్రేరేపిస్తుంది. అంతేకాదు ఈ కిడ్నీలో రక్తాన్ని కూడా సరిగ్గా ఫిల్టర్ చేయలేక పోతాయి. NIH హెల్త్ ప్రకారం ఈ వైరస్ సోకిన వారి ముఖంలో వాపు కూడా కనిపిస్తుందట.

