iPhone 15: ఐఫోన్ ప్రియులకు క్రోమా బంపర్ ఆఫర్.. రూ. 40,000 లోపు ధరకే ఐఫోన్ 15.. ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే..!!

iPhone 15 Discount Offer: ఐఫోన్ లవర్స్ కు బంపర్ ఆఫర్.  ప్రస్తుతం ఆపిల్ ఐఫోన్ 15 పై భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఐఫోన్‌ను క్రోమా సేల్‌లో రూ. 40,000 కంటే తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎలాగో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
మీరు ఐఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అది కూడా డిస్కౌంట్ లో కొనేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంటే మీకూ బంపర్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. కేవలం రూ. 40వేల కంటే తక్కువ ధరకే కొత్త ఐఫోన్ను  సొంతం చేసుకునేందుకు ఒక సేల్ గురించి ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

క్రోమాలో ఎవ్రీథింగ్ ఆపిల్ సేల్ ఇప్పటికే షురూ అయ్యింది. ఏప్రిల్ 3న ప్రారంభమైన ఈ సేల్ లో ఐఫోన్  15ను రూ. 40వేల కంటే తక్కువ ధరకే కొనవచ్చు. ఈ ఐఫోన్ 15 డిస్కౌంట్ ఆఫర్ గురించి ఈ ఫోన్ ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.   

2023లో విడుదలైన ఐఫోన్ 15, 6.1-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది ఆపిల్ A16 బయోనిక్ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. 6GB RAMతో వస్తుంది. దీని బ్యాంక్ భాగంలో 48MP+12MP డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్..ఫ్రంట్ 12MP లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇది డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టాంట్  కోసం IP68 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

iOS 17 ఆధారంగా పనిచేసే ఈ ఫోన్, iOS 26 అప్‌డేట్‌కు కూడా అర్హత కలిగి ఉంది.  వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.ఫ్లిప్‌కార్ట్‌తో సహా చాలా ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్లలో ఐఫోన్ 15 ప్రస్తుతం రూ. 59,900 ధరకు లభిస్తోంది. అయితే క్రోమా దీనిని రూ. 58,490 ధరకు అందిస్తోంది. 

వినియోగదారులు అదనంగా రూ. 1,000 బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్  రూ. 1,500 కూపన్‌ను పొందుతారు. దీనితో ధర రూ. 55,990కి తగ్గుతుంది. పాత ఫోన్ ఎక్సేంజ్ చేస్తే, క్రోమా రూ. 12,000 ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ రూ. 4,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్లన్నింటినీ కలిపితే, ఐఫోన్ 15 ధర రూ. 39,990కి తగ్గుతుంది. 

ఈ ఐఫోన్‌లో, ఐఫోన్ 16లో ఉన్నటువంటి 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR డిస్‌ప్లేనే ఉంది. అలాగే, పనితీరుకు పేరుగాంచిన ఐఫోన్ 16లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్ కెమెరా సెటప్‌నే ఇది కలిగి ఉంది. ఐఫోన్ 16,  ఐఫోన్ 15 బ్యాటరీ లైఫ్ మధ్య పెద్దగా తేడా లేదు.  ఇప్పుడు, డిస్కౌంట్ కారణంగా దీని ధర గణనీయంగా తగ్గింది, దీంతో ఇది ఐఫోన్ 16 కంటే మెరుగైన ఎంపికగా మారింది.

ఐఫోన్ 15 లాగే, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా కూడా భారీ డిస్కౌంట్ కే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎస్25 అల్ట్రా (12GB+256GB) భారతదేశంలో రూ. 1,29,999 ధరకు లాంచ్ చేసింది. ప్రస్తుతం, ఈ ఫోన్ రూ. 10,000 ఫ్లాట్ తగ్గింపు తర్వాత విజయ్ సేల్స్‌లో రూ. 1,19,999 ధరకు లిస్ట్ అయి ఉంది. హెచ్‌ఎస్‌బిసి క్రెడిట్ కార్డ్ కొనుగోళ్లపై అదనంగా రూ. 6,000 తగ్గింపు కూడా అందిస్తోంది. దీనితో దీని ధర రూ. 1,13,999కి తగ్గింది. 

