  • iPhone 16 Plus: ఐఫోన్ 16 ప్లస్ పై ఆఫర్ల వర్షం, రూ.25 వేల భారీ తగ్గింపు..!!

iPhone 16 Plus: ఐఫోన్ 16 ప్లస్ పై ఆఫర్ల వర్షం, రూ.25 వేల భారీ తగ్గింపు..!!

iPhone 16 Plus Huge Discount On Flipkart: దసరా, దీపావళి ఫెస్టివల్ సీజన్ ముగిసింది. అయినప్పటకీ పలు ఈ కామర్స్ ఫ్లాట్ ఫామ్ ఇప్పటికీ స్మార్ట్ ఫోన్లపై, గ్యాడ్జెట్లప ఆఫర్లు ప్రకటిస్తూనే ఉన్నాయి.  ఈనేపథ్యంలో ఐఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్. ఈ ఫోన్ పై ఏకంగా రూ. 25వేల డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.  89, 900గా ఉన్న ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధరపై రిలయన్స్ డిజిటల్ లో భారీగా డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. 
 
ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్లస్‌ పై డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.  రిలయన్స్ డిజిటల్‌లో ఈ ఫోన్‌పై భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ.89,900 ఉండగా ఇప్పుడు ఫెస్టివ్ ఆఫర్‌లో రూ. 67,990కే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంతేకాదు దీని ద్వారా  ఇన్‌స్టాంట్ డిస్కౌంట్ రూ. 21,910 లభిస్తుంది.  యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ EMI ద్వారా చెల్లిస్తే  అదనంగా రూ. 4,000 తగ్గింపు పొందవచ్చు. అంటే మొత్తం రూ. 25,910 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. అలాగే, పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్‌ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మరిన్ని డిస్కౌంట్లు పొందవచ్చు.

ఐఫోన్ 16 ప్లస్ ఫీచర్లు కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్‌లో 6.1‑అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR OLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 2000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ తో అవుట్‌డోర్ కూడా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. లేటెస్ట్ A18 బయోనిక్ ప్రాసెసర్ , iOS 18 ఈ ఫోన్‌లో అమర్చి ఉన్నాయి. మోడల్ 8GB RAM,  128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది.

కెమెరా విషయానికి వస్తే డ్యూయల్ సెటప్‌లో 48MP ప్రైమరీ లెన్స్, 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్,  ఫేస్‌టైమ్/సెల్ఫీ కోసం 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. బ్యాటరీ 3561mAh సామర్థ్యంతో 25W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కలిగి ఉంది.

ఈ ఆఫర్ ప్రత్యేకంగా ఫెస్టివ్ సీజన్ తరువాత కూడా కొనసాగుతోంది.  ఐఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు.

ఈ ఫోన్ బ్లాక్, వైట్, పింక్, టీల్ ,  అల్ట్రామెరైన్ రంగులలో లభిస్తుంది. ఆపిల్ ఈ ఏడాది ఐఫోన్ 17 ప్లస్‌ను  ఇంకా విడుదల చేయలేదు. ఇది చివరి ఆపిల్ ప్లస్ ఫోన్‌గా నిలిచింది.

