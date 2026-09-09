iPhone 17 Pro స్మార్ట్ఫోన్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి రూ. 76,000 లోపే పొందవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా పొందవచ్చు. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
iPhone 17 Pro Price Cut: ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు.. యాపిల్ ప్రియులకు అద్భుతమైన శుభవార్త.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ యాపిల్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ iPhone 17 Proపై అద్భుతమైన భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది.. త్వరలో కొత్త సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ విడుదల కాబోతున్న సందర్భంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఊహించని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
iPhone 17 Pro స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ అన్నింటినీ వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ. 76,000 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా ఇతర ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ 17 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రముఖ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు వేల రూపాయల ఇన్స్టంట్ క్యాష్బ్యాక్ కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా అదనంగా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేసేవారికి భారీ మొత్తంలో బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఇది పాత మొబైల్ వర్కింగ్ కండిషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
యాపిల్ సిరీస్లో సరికొత్త ట్రెండ్గా నిలిచిన కాస్మిక్ ఆరెంజ్ (Cosmic Orange) రంగు వేరియంట్కు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఐఫోన్ 18 ప్రో తర్వాత ఈ కలర్ను నిలిపివేసే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ఇది అద్భుతమైన క్లాసిక్ లుక్ను అందించడమే కాకుండా డిజైన్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కలర్ కలిగిన ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి ఛాన్స్..
ఇక ఐఫోన్ 17 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. అల్ట్రా-స్మూత్ 120Hz ప్రోమోషన్ సపోర్ట్తో కూడిన సూపర్ రెటీనా XDR డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల AI ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అద్భుతమైన భారీ బ్యాటరీ సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు ఎన్నో రకాల దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి.