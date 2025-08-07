iPhone 17 Series: ఐఫోన్ లవర్స్ కు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. ఐఫోన్ 17 సిరీస్ రిలీజ్ కు ఆపిల్ సిద్ధమైంది. ఈ సిరీస్ లో 4 మోడల్స్ ను లాంచ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నట్లు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
ఆపిల్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 17 సిరీస్ గురించి కీలక సమాచారం లీక్ అయ్యింది. జర్మన్ న్యూస్ వెబ్ సైట్ ఐఫోన్ టిక్కర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఆపిల్ నుంచి వచ్చే ఐఫోన్ 17 సిరీస్ 2025 సెప్టెంబర్ 9న అధికారికంగా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమాచారం ఇంకా ఆపిల్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదు.
ఐఫోన్ టికర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఓ స్థానిక మొబైల్ నెట్ వర్క్ క్యారియర్ సంస్థకు చెందిన ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్లలో ఈ వివరాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా యాపిల్, గూగుల్, సామ్ సంగ్ వంటి పెద్ద కంపెనీల కొత్త ఫోన్స్ ముందుగా క్యారియర్ కంపెనీలతో షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. ఇది వారు తమ మార్కెటింగ్, స్టాక్ తయారీ వంటి ఏర్పాట్లను ముందుగానే చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఒక కంపెనీ నుంచి ఆ వివరాలను అనుకోకుండా లీక్ అయినట్లు రిపోర్టు పేర్కొంది.
ఈ లీక్ కు ముందే కొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ ఫోటీ లీక్ అయ్యింది. షూట్ సమయంలో రోడ్డు మీద ఎక్కడో వెల్లడించలేదు కానీ ఓ వ్యక్తి దాన్ని ఫొటో తీయడంతో ఆ ఇమేజ్ ఇంటర్నేట్లో వైరల్ గా మారింది. ఇప్పటి వరకు ఇంటర్నెట్లో కనిపించిన రెండర్స్ కు దగ్గరగా ఉండటంతో అది నిజమైన ప్రొడక్టే కావచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రముఖ జర్నలిస్టు మార్క్ గుర్మన్ కూడా దీనిపై స్పందించారు. ఇది నిజమేనని పేర్కొన్నారు.
ఈ లీక్ నిజమేనని భావించేందుకు ప్రధాన కారణాలు గతేడాది కూడా ఐఫోన్ 16 సిరీస్ ను సెప్టెంబర్ 9, 2024న ఆపిల్ రిలీజ్ చేసింది. ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ సారి కూడా అదే తేదీని ఎంచుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఇదే జరిగితే ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ప్రీ ఆర్డర్స్ సెప్టెంబర్ 12 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. షిప్పింగ్ సెప్టెంబర్ 19 నుంచి షురూ కానుంది.
ఈసారి యాపిల్ ఐఫోన్ 19 సిరీస్ లో 4 కొత్త మోడల్స్ రిలీజ్ చేయనుందని అంచనా వాటిలో ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్, ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ రిలీజ్ కానున్నాయి. ప్రత్యేకంగా ఈసారి ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ ను యాపిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తోంది. ఇది సాధారణ ఐఫోన్ 17 కంటే మరింత స్లిమ్, లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది. సామ్ సంగ్ తాజా గెలాక్సీ ఎస్ 25ఎడ్జ్ మోడల్ తో పోటీగా నిలవనుంది.
అయితే ఈ ఫోన్ విడుదలపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కానీ గత అనుభవాలను, లీక్ అయిన సమాచారం విశ్లేషిస్తే సెప్టెంబర్ 9, 2025న కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిచయం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే అధికారికంగా మరిన్న వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.