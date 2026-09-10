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iPhone 18 Pro వచ్చేసింది.. iPhone 17 Proతో పోలిస్తే ఏం మారింది?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 10, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:48 AM IST

iPhone 18 Pro Vs iPhone 17 Pro: అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న iPhone 18 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదలైంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు iPhone 17 Pro ఫోన్‌ మధ్య ఉన్న తేడాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

iPhone 18 Pro Vs iPhone 17 Pro In Telugu: యాపిల్ సంస్థ విడుదల చేసే ప్రో సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్లకు మార్కెట్లో ఉండే క్రేజ్ గురించి చెప్పనక్కర్లేదు.. ముఖ్యంగా గత మోడల్ iPhone 17 Proతో పోలిస్తే.. ఈ రోజు విడుదలైన iPhone 18 Proలో యాపిల్ ఎలాంటి అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకొచ్చింది? వీటి రెండిటి మధ్య ఉన్న ప్రత్యేకమైన తేడాలు ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 

iPhone 18 Pro A20 Pro chip1/5

చిప్‌సెట్‌

ముఖ్యంగా ప్రాసెసర్‌కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. iPhone 17 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన A19 Pro చిప్‌సెట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. iPhone 18 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత శక్తివంతమైన TSMC 2nm ప్రాసెస్‌పై తయారైన A20 Pro చిప్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో 7-కోర్ GPU ఉండటంతో గ్రాఫిక్స్ పనితీరు దాదాపు 40 శాతం మెరుగైందని టెక్‌ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే AI టాస్క్‌ల కోసం డ్యూయల్ 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజన్‌ కూడా అందిస్తోంది.  

iPhone 18 Pro display2/5

ప్రధాన కెమెరా

iPhone 17 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 48MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 48MP అల్ట్రా వైడ్‌తో పాటు 48MP టెలిఫోటో లెన్స్‌లతో లభిస్తోంది. ఇక iPhone 18 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా అద్భుతమైన 48MP ఫ్యూజన్ మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..  

iPhone 18 Pro specifications3/5

డిస్ల్పే

ఈ రెండు ఫోన్లలోనూ ఎంతో అద్బుతమైన 6.3-అంగుళాల Super Retina XDR OLED డిస్ల్పేను కలిగి ఉంటుంది.  అయితే, iPhone 18 Proలో ఫేస్ ఐడీ సెన్సార్లను మార్చిన్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. డైనమిక్ ఐలాండ్ సైజు చిన్నదిగా మారడమే కాకుండా ఒకేసారి మూడు లైవ్ యాక్టివిటీలను చూపిస్తుందని తెలిపింది..    

iPhone 18 Pro price in India4/5

బ్యాటరీ

iPhone 17 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది దాదాపు 3,998 mAh బ్యాటరీతో పాటు 40W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, Qualcomm 5G మోడెమ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇందులో iPhone 18 Pro ఫోన్‌లో 4,288 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఫాస్ట్ 60Wకు ఛార్జింగ్‌కి అప్‌గ్రేడ్ అయి.. కేవలం 15 నిమిషాల్లో 50 శాతం ఛార్జ్ అవుతుంది.   

iPhone 18 Pro Vs iPhone 17 Pro5/5

వేరియంట్ ధర

iPhone 17 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. భారత్‌లో 256GB వేరియంట్ ధర రూ.1,32,900తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా iPhone 18 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన కెమెరా మార్పుల కారణంగా బేసిక్‌ వేరియంట్ ధర సుమారు రూ.1,39,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.   

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